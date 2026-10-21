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Καλά νέα για όσους ταξιδεύουν από Κύπρο: Νέες καθημερινές πτήσεις προς αγαπημένο προορισμό - Λεπτομέρειες

 21.10.2026 - 18:28
Καλά νέα για όσους ταξιδεύουν από Κύπρο: Νέες καθημερινές πτήσεις προς αγαπημένο προορισμό - Λεπτομέρειες

Καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Λάρνακας (LCA) και Λονδίνου Στάνστετ (STN) από τις 23 Απριλίου 2027 ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Cyprus Airways.

Σε ανακοίνωσή της, σημειώνεται ότι το νέο τακτικό δρομολόγιο ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέροντας ολόχρονη συνδεσιμότητα μεταξύ Λάρνακας και Λονδίνου.

"Το Λονδίνο παραμένει ένας παγκοσμίου εμβέλειας επιχειρηματικός και τουριστικός προορισμός για το επιβατικό κοινό. Το αεροδρόμιο του London Stansted (STN) παρέχει εύκολη και απευθείας πρόσβαση στο κεντρικό Λονδίνο, όπως και στο βόρειο και ανατολικό μέρος της πρωτεύουσας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Επιπλέον, η καθημερινή σύνδεση προσφέρει στους επιβάτες περισσότερη ευελιξία στα ταξιδιωτικά τους πλάνα", αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως προστίθεται, το νέο δρομολόγιο ενισχύει το συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνές δίκτυο της Cyprus Airways, ενισχύοντας τη στρατηγική της εταιρείας για επέκταση της συνδεσιμότητας με απευθείας πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Για την έναρξη του νέου δρομολογίου, ο Θάνος Πασχάλης, CEO της Cyprus Airways, ανέφερε ότι αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Cyprus Airways και αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου.

"Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί διαχρονικά μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για την Κύπρο, με υψηλή ζήτηση για ταξίδια αναψυχής, επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς. Με την έναρξη του νέου μας δρομολογίου τον Απρίλιο του 2027, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε στους επιβάτες περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις τους μεταξύ των δύο χωρών. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επιβάτες στις πτήσεις μας και να τους προσφέρουμε την άνεση, την αξιοπιστία και την αυθεντική Κυπριακή φιλοξενία που χαρακτηρίζουν την Cyprus Airways", ανέφερε.

Η έναρξη του δρομολογίου προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση για  πτήσεις προς Μόναχο (MUC) και Ρώμη (FCO) καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενισχύοντας περαιτέρω το ευρωπαϊκό της δίκτυο. Η Cyprus Airways επίσης εκτελεί δρομολογημένες πτήσεις προς και από το Παρίσι (CDG), Μιλάνο (MXP), Αθήνα (ATH) και Ηράκλειο (HER), μαζί με εποχικές πτήσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο προς Βαρκελώνη (BCN), και άλλους δημοφιλείς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών νησιών. Στη Μέση Ανατολή, η εταιρεία διατηρεί υψηλές συχνότητες δρομολογημένων πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ (TLV), Βυρητό (BEY) και Ντουμπάι (DXB) ολόχρονα.

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