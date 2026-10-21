Έχεις αίτηση για άδεια οικοδομής; Τι ανακοίνωσε ο ΕΟΑ Λάρνακας - Ισως σε αφορά

Σε ανακοίνωσή του, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας αναφέρει ότι κατέγραψε σημαντική πρόοδο στην εξέταση αιτήσεων και στην έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών, με τα συγκριτικά στοιχεία να αποτυπώνουν την αυξημένη παραγωγικότητα της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και τη συστηματική προσπάθεια για ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών, παρά το γεγονός ότι από 1/04/2025 η Διεύθυνση Αδειοδότησης ανέλαβε και το ιδιαίτερα απαιτητικό θέμα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Οικοδομών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία, κατά το 2026 καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των αδειών που χορηγήθηκαν, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, στον τομέα των Πολεοδομικών Αδειών, ο αριθμός των χορηγηθείσων αδειών ανήλθε σε 2.162 το 2026, έναντι 1.759 το 2025 και 597 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Αντίστοιχα, σημειώνεται ότι στον τομέα των Οικοδομικών Αδειών, οι εκδοθείσες άδειες ανήλθαν σε 3.473 το 2026, έναντι 2.586 το 2025 και 942 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι «τα στοιχεία καταδεικνύουν την αύξηση της παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων». Παράλληλα, προσθέτει ότι με την εξέταση νέων αιτήσεων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκλήρωση της διαχείρισης και διεκπεραίωσης υποθέσεων που εκκρεμούν από προηγούμενα έτη.

"Η διαχείριση των εκκρεμοτήτων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΕΟΑΛ, καθώς συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διευκόλυνση των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα και την προώθηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην επαρχία Λάρνακας", επισημαίνεται.

Προστίθεται, ακόμη, ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της εργασίας, στην παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων και τη σταδιακή αποσυμφόρηση των υπηρεσιών.

«Η αύξηση του αριθμού των αδειών που χορηγήθηκαν από τον ΕΟΑ Λάρνακας αποτελεί θετική ένδειξη της προόδου που συντελείται, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζονται οι προκλήσεις και οι εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υφίστανται», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ ο ΕΟΑΛ προσθέτει ότι παραμένει προσηλωμένος στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, με στόχο τη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες.