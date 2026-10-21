Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈχεις αίτηση για άδεια οικοδομής; Τι ανακοίνωσε ο ΕΟΑ Λάρνακας - Ισως σε αφορά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχεις αίτηση για άδεια οικοδομής; Τι ανακοίνωσε ο ΕΟΑ Λάρνακας - Ισως σε αφορά

 21.10.2026 - 19:59
Έχεις αίτηση για άδεια οικοδομής; Τι ανακοίνωσε ο ΕΟΑ Λάρνακας - Ισως σε αφορά

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών που χορηγήθηκαν το 2026 καταγράφει ο ΕΟΑ Λάρνακας. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2.162 πολεοδομικές και 3.473 οικοδομικές άδειες, με τον Οργανισμό να θέτει ως προτεραιότητα την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και τη μείωση των καθυστερήσεων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας αναφέρει ότι  κατέγραψε σημαντική πρόοδο στην εξέταση αιτήσεων και στην έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών, με τα συγκριτικά στοιχεία να αποτυπώνουν την αυξημένη παραγωγικότητα της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης και τη συστηματική προσπάθεια για ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών, παρά το γεγονός ότι από 1/04/2025 η Διεύθυνση Αδειοδότησης ανέλαβε και το ιδιαίτερα απαιτητικό θέμα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Οικοδομών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία, κατά το 2026 καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των αδειών που χορηγήθηκαν, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, στον τομέα των Πολεοδομικών Αδειών, ο αριθμός των χορηγηθείσων αδειών ανήλθε σε 2.162 το 2026, έναντι 1.759 το 2025 και 597 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Αντίστοιχα, σημειώνεται ότι στον τομέα των Οικοδομικών Αδειών, οι εκδοθείσες άδειες ανήλθαν σε 3.473 το 2026, έναντι 2.586 το 2025 και 942 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι «τα στοιχεία καταδεικνύουν την αύξηση της παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων». Παράλληλα, προσθέτει ότι με την εξέταση νέων αιτήσεων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκλήρωση της διαχείρισης και διεκπεραίωσης υποθέσεων που εκκρεμούν από προηγούμενα έτη.

"Η διαχείριση των εκκρεμοτήτων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΕΟΑΛ, καθώς συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διευκόλυνση των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα και την προώθηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην επαρχία Λάρνακας", επισημαίνεται.

Προστίθεται, ακόμη, ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της εργασίας, στην παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων και τη σταδιακή αποσυμφόρηση των υπηρεσιών.

«Η αύξηση του αριθμού των αδειών που χορηγήθηκαν από τον ΕΟΑ Λάρνακας αποτελεί θετική ένδειξη της προόδου που συντελείται, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζονται οι προκλήσεις και οι εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υφίστανται», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ ο ΕΟΑΛ προσθέτει ότι παραμένει προσηλωμένος στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, με στόχο τη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Γιορτάζουν 15 ονόματα σήμερα - Δείτε σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» - Η ξεχωριστή ιστορία του Αγίου που έζησε στην Πάφο
Αδέρφια έθαψαν τη μάνα τους στην αυλή του σπιτιού τους στην Αμαλιάδα
Σάλος στη Λεμεσό: Ζητούσε 5 ευρώ από τουρίστες με επιθετικό τρόπο - Αναστάτωσε ηλικιωμένο ζευγάρι
VIDEO- Χαριλάου για το ψυγείο-κοντέινερ στο Νοσοκομείο Πάφου: «Τηρεί όλες τις προδιαγραφές - Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως»
Θλίψη για γνωστό ηθοποιό - Έχασε τη σύζυγό του από ξαφνικό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 40χρονος Νικόλας στη Λευκωσία - Η παράκληση για την οικογένειά του -Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο σχέδιο χορηγιών στην Κύπρο: Μπορείς να πάρεις έως €10.000 - Ποιοι τις δικαιούνται και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

 21.10.2026 - 19:15
Επόμενο άρθρο

Κυπριακό και τουρκολυβικό μνημόνιο: Τα δύο ζητήματα που έθεσε η Κάλας στον Φιντάν

 21.10.2026 - 19:38
Στο Προεδρικό η ηγεσία της AIPAC: Τι συζητήθηκε για ΗΠΑ, Ισραήλ και Κυπριακό

Στο Προεδρικό η ηγεσία της AIPAC: Τι συζητήθηκε για ΗΠΑ, Ισραήλ και Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε αντιπροσωπεία της οργάνωσης AIPAC. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, οι σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, καθώς και η συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ, ήταν ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με την ηγεσία της οργάνωσης AIPAC, σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Προεδρικό η ηγεσία της AIPAC: Τι συζητήθηκε για ΗΠΑ, Ισραήλ και Κυπριακό

Στο Προεδρικό η ηγεσία της AIPAC: Τι συζητήθηκε για ΗΠΑ, Ισραήλ και Κυπριακό

  •  21.10.2026 - 17:24
Κυπριακό και τουρκολυβικό μνημόνιο: Τα δύο ζητήματα που έθεσε η Κάλας στον Φιντάν

Κυπριακό και τουρκολυβικό μνημόνιο: Τα δύο ζητήματα που έθεσε η Κάλας στον Φιντάν

  •  21.10.2026 - 19:38
Προεδρικές 2028: Άνοιξε τα χαρτιά του ο Αβέρωφ – Ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τον κόσμο του ΔΗΣΥ

Προεδρικές 2028: Άνοιξε τα χαρτιά του ο Αβέρωφ – Ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τον κόσμο του ΔΗΣΥ

  •  21.10.2026 - 13:07
Υπουργικό: Νέοι κανονισμοί στα νοσηλευτήρια για τις μεταγγίσεις αίματος – Τι αλλάζει για την ασφάλεια των ασθενών

Υπουργικό: Νέοι κανονισμοί στα νοσηλευτήρια για τις μεταγγίσεις αίματος – Τι αλλάζει για την ασφάλεια των ασθενών

  •  21.10.2026 - 13:27
Νέο σχέδιο χορηγιών στην Κύπρο: Μπορείς να πάρεις έως €10.000 - Ποιοι τις δικαιούνται και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Νέο σχέδιο χορηγιών στην Κύπρο: Μπορείς να πάρεις έως €10.000 - Ποιοι τις δικαιούνται και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

  •  21.10.2026 - 19:15
Καλά νέα για όσους ταξιδεύουν από Κύπρο: Νέες καθημερινές πτήσεις προς αγαπημένο προορισμό - Λεπτομέρειες

Καλά νέα για όσους ταξιδεύουν από Κύπρο: Νέες καθημερινές πτήσεις προς αγαπημένο προορισμό - Λεπτομέρειες

  •  21.10.2026 - 18:28
Έχεις παιδί που σπουδάζει: Φοιτητές περιμένουν χρήματα από το 2019 – Όσα αποκαλύφθηκαν στη Βουλή

Έχεις παιδί που σπουδάζει: Φοιτητές περιμένουν χρήματα από το 2019 – Όσα αποκαλύφθηκαν στη Βουλή

  •  21.10.2026 - 16:55
Yπόθεση Λιόλιου: Συνελήφθη και η Βάσω Τσαρούχα - Πληροφορία «βόμβα» για μεγάλο χρηματικό ποσό στο σπίτι διαιτητή

Yπόθεση Λιόλιου: Συνελήφθη και η Βάσω Τσαρούχα - Πληροφορία «βόμβα» για μεγάλο χρηματικό ποσό στο σπίτι διαιτητή

  •  21.10.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα