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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό και τουρκολυβικό μνημόνιο: Τα δύο ζητήματα που έθεσε η Κάλας στον Φιντάν

 21.10.2026 - 19:38
Κυπριακό και τουρκολυβικό μνημόνιο: Τα δύο ζητήματα που έθεσε η Κάλας στον Φιντάν

Τις σχέσεις καλής γειτονίας και την προώθηση της διαδικασίας για το Κυπριακό ανέδειξε ως ζητήματα μεγάλης σημασίας η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, το απόγευμα της Τετάρτης στις Βρυξέλλες.

Σε ανάρτησή της μετά το πέρας της συνάντησης, η Κάλας ανέφερε ότι είχε «εκτενή συζήτηση» με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για μια σειρά θεμάτων. «Οι καλές γειτονικές σχέσεις και η προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού έχουν μεγάλη σημασία», σημείωσε.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος συζήτησε ακόμη στον Τούρκο ομόλογό της το ζήτημα της ψηφοφορίας που έγινε χθες στη Λιβύη για το τουρκολυβικό «μνημόνιο», τονίζοντας ότι «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών». Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, τόσο η προώθηση της διαδικασίας για την επίλυση του Κυπριακού, όσο και το παραπάνω ζήτημα, ετέθησαν στην ατζέντα από την πλευρά της ίδιας της Κάλας, και αποτέλεσαν τα κυριότερα θέματα προς συζήτηση.

Επιπλέον, αναφερόμενη στην επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, η Κάλας αναφέρθηκε στην ανάγκη να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα ώστε να τερματίσει τον πόλεμο. «Η ΕΕ και η Τουρκία στηρίζουν και οι δύο μια ρύθμιση για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα», πρόσθεσε.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και στη Μέση Ανατολή. «Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης αποτελούν τρομοκρατικές τακτικές εγχειριδίου και πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε η Κάλας. Για τα Στενά του Ορμούζ, υποστήριξε ότι «το Ιράν καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη και ακριβή» και ότι «η ελευθερία ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια ή τέλη».

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