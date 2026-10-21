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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προεδρικές 2028: Με ποιους θέλει να ενώσει δυνάμεις το ΑΚΕΛ

 21.10.2026 - 22:17
Προεδρικές 2028: Με ποιους θέλει να ενώσει δυνάμεις το ΑΚΕΛ

Ο κεντρικός στόχος του ΑΚΕΛ στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές 2028 είναι «η προοδευτική αλλαγή που θα προκύψει με την ενωμένη προσπάθεια των δυνάμεων εκείνων που πιστεύουν σε αλλαγή πορείας της χώρας και της κοινωνίας στη βάση ενός κοινού προοδευτικού προγράμματος και, ασφαλώς, με τη νίκη στις εκλογές», ανέφερε ο ΓΓ ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, χαιρετίζοντας την Τετάρτη την παρουσίαση του τόμου «Μελέτες για την Ιστορία της Αριστεράς στην Κύπρο. 100 χρόνια ΚΚΚ-ΑΚΕΛ» στη Λευκωσία.

Αναφερόμενος στη σχέση του ΑΚΕΛ με την εξουσία, είπε ότι το κεφάλαιο που άνοιξε με την προεδρία της Αριστεράς το 2008 παραμένει ανοικτό, «παρότι η εμπειρία έδειξε ότι στον κόσμο που ζούμε, ο οποίος κυριαρχείται από τους θεσμούς, τις πολιτικές και τη δύναμη ισχύος του μεγάλου κεφαλαίου, μια διακυβέρνηση της Αριστεράς αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και μεγάλα διλήμματα που δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς τη συλλογική προσπάθεια και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα», όπως είπε.

Μίλησε για την ικανότητά του ΑΚΕΛ «να διαμορφώνει πολιτική ατζέντα με ευρύτερους στόχους συναντώντας τα αισθήματα και τις διαθέσεις της κοινωνίας, αποτελεί την αντικειμενική βάση των συνεργασιών», υπενθυμίζοντας το ΕΜΕΚΕΛ (Ενιαίο Μέτωπο Εργατών και Εργαζομένων Λεμεσού) το 1943 και αργότερα, το 1948, τον ΕΑΣ (Εθνικός Απελευθερωτικός Συνασπισμός), που έδρασε μέχρι το 1953.

«Η σχέση του ΑΚΕΛ με την εξουσία άρχισε το 1962, όταν με απόφαση του 10ου Συνεδρίου του στήριξε κριτικά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο χωρίς να διεκδικήσει καμία συμμετοχή στη διακυβέρνηση και χωρίς να θέτει τις όποιες προϋποθέσεις πέραν της υπεράσπισης της κυπριακής ανεξαρτησίας», σημείωσε ο κ. Στεφάνου. «Ακολούθως, το ΑΚΕΛ πέρασε στη φάση που έβαζε ως προϋπόθεση για την υποστήριξη του όποιου υποψήφιου τη συνομολόγηση προγραμματικού πλαισίου διακυβέρνησης, όπως έγινε με το Μίνιμουμ Πρόγραμμα το 1983, υποστηρίζοντας τον Σπύρο Κυπριανού και το 1988 με τον Γιώργο Βασιλείου», συνέχισε.

Ανέφερε, ακολούθως, ότι «το επόμενο στάδιο εξέλιξης της σχέσης του κόμματος με την εξουσία ήταν η συμμετοχή του ΑΚΕΛ σε κυβερνητικό σχήμα, και, μάλιστα, με στελέχη του, στην Κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου» και ότι «η όλη πορεία κορυφώθηκε με την αυτόνομη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας με το ΓΓ του Κόμματος, Δημήτρη Χριστόφια, η οποία -ως γνωστό- υπήρξε νικηφόρα».

Ο κ. Στεφάνου κατέληξε λέγοντας ότι «η Αριστερά οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να υπερασπίζεται σταθερά τους εργαζομένους, τη δημοκρατία, την ειρήνη και άλλες πανανθρώπινες αξίες, να ενώνει δυνάμεις και να μετατρέπει τις διεκδικήσεις σε συλλογική δράση». Πρόσθεσε, δε, ότι «η Ιστορία του ΑΚΕΛ δείχνει πως η αλλαγή δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται με οργάνωση, επιμονή, συμμετοχή, συνέπεια σε αρχές και όραμα».

Εξέφρασε, εξάλλου, θερμές ευχαριστίες στο Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας για την απόφασή του να προχωρήσει στην έκδοση του τόμου «Μελέτες για την Ιστορία της Αριστεράς στην Κύπρο. 100 χρόνια ΚΚΚ-ΑΚΕΛ», καθώς και στον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλη Ν. Μιχαήλ, που επιμελήθηκε τον τόμο, αλλά και στους Χρυσόστομο Πασιαρδή και Σωτηρούλα Γιασεμή.

Σημείωσε, δε, ότι «ο τόμος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του κενού που υπάρχει σχετικά με την επιστημονική καταγραφή της Ιστορίας του ΑΚΕΛ. Ελπίζω αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και η επιστημονική έρευνα να καλύψει ακόμα περισσότερες πτυχές της εκατοντάχρονης ιστορίας του κόμματος».

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