Ο Χριστοδουλίδης πήγε σε χωριό με 120 κατοίκους: Στο τραπέζι έργα δισεκατομμυρίων - Τι ανακοίνωσε o ΠτΔ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μιλούσε στα εγκαίνια του κοινοτικού πάρκου και γηπέδου mini football «Προφήτη Ηλία», στην κοινότητα Συκόπετρας, της επαρχίας Λεμεσού, στην παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, του Προέδρου του ΕΟΑ και του Έπαρχου Λεμεσού.

Όπως ανέφερε στο χαιρετισμό του, το έργο που εγκαινιάζεται είναι μεγάλης, ουσιαστικής και συμβολικής αξίας , «γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, η αναβάθμιση και η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της κοινότητας».

Εξέφρασε δε τη χαρά του γιατί, όπως είπε, «ως Κυβέρνηση, έχουμε αποδείξει με πράξεις, με έργα που γίνονται στις κοινότητές μας, ανά το παγκύπριο, ότι οι κοινότητες της υπαίθρου και ειδικότερα οι ορεινές μας περιοχές βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές μας , με βασικό μέλημά μας τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη».

Για εμάς, ως κράτος, ως Κυβέρνηση, συνέχισε, «οι υποχρεώσεις μας δεν είναι λιγότερες για τους πολίτες που επιλέγουν να ζουν στις κοινότητες, για τους πολίτες μας που ζουν στις ορεινές περιοχές» και τόνισε πως «αντίθετα, μπορώ να πω ότι οι υποχρεώσεις μας, ως Κυβέρνηση, είναι σαφώς περισσότερες για όλους εσάς, για τους κατοίκους που ζουν σε απομακρυσμένες και σε μικρές κοινότητες ».

Έχουμε υποχρέωση ως Πολιτεία, διαμήνυσε ο Πρόεδρος, « να προσφέρουμε τα ίδια δικαιώματα στους πολίτες μας, όπου και αν επιλέγουν να ζήσουν » και σημείωσε ότι είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ειδικότερα στους τομείς της υγείας, της παιδείας και του κράτους πρόνοιας , «που οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε».

«Και χαίρομαι γιατί το πράττουμε πολλές φορές χωρίς να προσεγγίζουμε τέτοιου είδους αποφάσεις μέσα από οικονομικά δεδομένα ή μελέτες βιωσιμότητας, διότι πολλές φορές εμπίπτει αυτό το θέμα στις μελέτες βιωσιμότητας, αλλά γιατί έχουμε υποχρέωση», συμπλήρωσε.

Έφερε ως παράδειγμα την απόφαση του 2024 να μην κλείσει το δημοτικό σχολείο Κάμπου , γιατί υπήρχε μόνο ένας μαθητής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του «γιατί κρατήσαμε αυτό το σχολείο και σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότεροι από ένας μαθητής στο σχολείο, γιατί η λειτουργία του σχολείου ήταν ένα κίνητρο για νέους γονείς να πάνε στον Κάμπο και ήταν σημαντικό να διασφαλίσουν ότι για τα παιδιά τους υπάρχει σχολείο».

«Αυτή είναι η προσέγγισή μας για όλες τις κοινότητες», είπε υποδεικνύοντας ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι προκλήσεις που σήμερα υπάρχουν, όπως το στεγαστικό . «Ειδικότερα στη Λεμεσό» ανέφερε ότι «έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε στις κοινότητές μας υποδομές, έτσι ώστε να επιστρέψουν νεαρά ζευγάρια».

Δεν θέλουμε να μένουν μόνο 120 κάτοικοι στην κοινότητα , αλλά θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός των κατοίκων στην κοινότητα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι έχει μειωθεί και η συνεισφορά του κοινοτικού συμβουλίου στο 5% για αναπτυξιακά έργα .

Παράλληλα κάλεσε το κοινοτικό συμβούλιο, ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου «που ως Κυβέρνηση θα αποφασίσουμε έργα ανά το παγκύπριο ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ », αν υπάρχουν ώριμα έργα για την κοινότητα ή σε συνεργασία με άλλες κοινότητες, να τα καταθέσει ώστε να εγκριθούν τον Σεπτέμβριο του 2027 .

Απαντώντας σε αιτήματα που έθεσε ο κοινοτάρχης, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως πρέπει να θεωρείται δεδομένη η στήριξη για εξοπλισμό του ιατρείου εντός του κοινοτικού γηπέδου .

Πρόσθεσε ότι, στο αίτημα για κοινοτικά αποχωρητήρια «θέλουμε να μας πείτε πόσα χρειάζεστε για να γίνουν οι σχετικές μελέτες, μέσω του Επιτρόπου, και να το αναλάβουμε», ενώ για την αναπαλαίωση κατοικίας για στέγαση γραφείου και θεματικού μουσείου , διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα ανταποκριθεί εφόσον είναι ώριμα τα σχέδια, με εξασφαλισμένες άδειες κλπ.

Όσον αφορά το αίτημα για διαπλάτυνση του δρόμου Παλαιχωρίου-Συκόπετρας ή εναλλακτικά τη διάνοιξη οδικής σύνδεσης Συκόπετρας-Απλικίου , υπέδειξε πως αυτό αφορά τον Έπαρχο Λευκωσίας, και διαβεβαίωσε πως θα επισκεφθεί ξανά την κοινότητα «για να δούμε ποια είναι τα δεδομένα και ίσως προχωρήσουμε σε φάσεις». «Αλλά να είστε σίγουροι ότι και στα τέσσερα θέματα που έχετε θέσει ως Κυβέρνηση θα ανταποκριθούμε », συμπλήρωσε.

Ευχαριστώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που επισκέπτεται την κοινότητα , ο κοινοτάρχης Συκόπετρας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι το έργο που εγκαινιάζεται αποτελούσε όνειρο δεκαετιών , που ξεκίνησε από το Κέντρο Νεότητας «Προφήτη Ηλία».

Μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον πρώην Πρόεδρο του ΚΟΑ, Ανδρέα Μιχαηλίδη και το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη χρηματοδότηση του έργου κατά 80% , ενώ το υπόλοιπο ποσό και ο ΦΠΑ καλύφθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο.

Η τελετή εγκαινίων ξεκίνησε με αγιασμό από τον Χωροεπίσκοπο Αμαθούντας Νικόλαο και ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια της πλάκας, το κόψιμο της κορδέλας αλλά και με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να δοκιμάζει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες στο τερέν .