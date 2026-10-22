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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχεις ηλικιωμένο γονιό που χρειάζεται βοήθεια; Νέα κινητή μονάδα φροντίδας στην Κύπρο - Πού ξεκινά

 22.10.2026 - 06:30
Έχεις ηλικιωμένο γονιό που χρειάζεται βοήθεια; Νέα κινητή μονάδα φροντίδας στην Κύπρο - Πού ξεκινά

Μια νέα υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας σχεδιάζεται στην Κύπρο, με στόχο να προσφέρει υποστήριξη σε ηλικιωμένους και άλλους ευάλωτους πολίτες που δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους.

Πρόκειται για την Κινητή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, η δημιουργία της οποίας εξαγγέλθηκε στις 12 Οκτωβρίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η υπηρεσία θα λειτουργήσει αρχικά πιλοτικά στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού.

Πώς θα λειτουργεί η νέα μονάδα

Η βασική ιδέα είναι η κοινωνική φροντίδα να φτάνει πιο κοντά στον άνθρωπο που τη χρειάζεται, αντί να εξαρτάται αποκλειστικά από τη δυνατότητά του να μετακινηθεί προς μια υπηρεσία.

Για τον σκοπό αυτό, η μονάδα θα συνδυάζει τρεις διαφορετικές ειδικότητες:

  • Κοινωνικό λειτουργό

  • Νοσηλευτή

  • Φροντιστή

Οι επαγγελματίες θα συνεργάζονται για να προσφέρουν ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πολίτη.

Ποιους θα αφορά

Η υπηρεσία σχεδιάζεται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άλλους ευάλωτους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή ή στην πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας.  Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος μπορεί να χρειάζεται υποστήριξη ώστε να συνεχίσει να ζει στο οικείο περιβάλλον του.

Αντίστοιχα, μια οικογένεια που φροντίζει έναν μεγαλύτερο σε ηλικία συγγενή ενδέχεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξασφάλιση των υπηρεσιών που χρειάζεται. Η νέα προσέγγιση έχει ως στόχο να στηρίζει την αυτονομία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων αυτών.

Η πρώτη φάση θα εφαρμοστεί πιλοτικά, με τη συμμετοχή της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού. Η πιλοτική λειτουργία θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, αλλά και την καταγραφή των αναγκών που θα προκύψουν στην πράξη.

Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα μπορεί να εξεταστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επέκτασης σε άλλες επαρχίες.

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