Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Κτηνίατρος σκότωσε τους γονείς του, τον γιο του και τη σύντροφό του

Ο Σμιντ, ο οποίος διαχειριζόταν την οικογενειακή κλινική για γάτες, που πλέον έχει κλείσει, ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της τετραπλής δολοφονίας σε σπίτι στην κωμόπολη Μάντελαϊν, το οποίο ανήκε στον ίδιο και στους γονείς του, την 77χρονη Ρεμπέκα Σμιντ, και τον 80χρονο Τζέιμς Σμιντ.

Ο 22χρονος γιος του Σμιντ, Μακλέιν, βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι ενώ με τον ίδιο τρόπο δολοφονήθηκε και η επί χρόνια σύντροφός του, η 37χρονη Νικόλ Χάιζερ.

Αφού σκότωσε τους γονείς του, τον γιο του και τη σύντροφό του, ο Σμιντ, σύμφωνα με το CBS News, έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο Σμιντ είχε αφήσει «πολλαπλά σημειώματα» στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του.

Ο Σμιντ δεν είχε ποτέ απασχολήσει την αστυνομία με τις αρχές να προσπαθήσουν να διακριβώσουν το κίνητρο της μαζικής δολοφονίας που διαπράχθηκε το πρωί της Κυριακής με τους γείτονες να νομίζουν ότι οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν ήταν κροτίδες που έπεφταν ενόψει αγώνα των Chicago Bears.

Οι πέντε σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν η 44χρονη αδελφή του δράστη, Κίμπερλι Σμιντ, τηλεφώνησε από το σπίτι της στην Καλιφόρνια ζητώντας από τις αρχές να ελέγξουν αν οι γονείς της ήταν καλά, καθώς δεν είχε νέα τους.

Πηγή: protothema.gr