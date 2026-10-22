Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μην ξεχάσεις να τους πεις «Χρόνια πολλά»!

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

-Αβέρκιος,

-Αβερκία.

Εκκλησία της Κύπρου

Σήμερα, 22 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευλαλίου Λαμπούσης, της επαρχίας της Κερύνειας, και των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Ηρακλείου, Άννας, Ελισάβετ, Θεοδότης και Γλυκερίας, που ομολόγησαν έως θανάτου πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Τιμώνται, ακόμη σήμερα, οι Όσιοι Λωτ και Ρούφος, που έζησαν ασκητικά και τελειώθηκαν ειρηνικά καθώς και ο Ισαπόστολος Αβέρκιος, Ιεραπόλεως της Φρυγίας.

Ο Ευλάλιος παιδιόθεν εκδήλωσε την αγάπη του στον Πανάγιο Θεό και την μητέρα Εκκλησία. Γεννήθηκε στη Λάμπουσα πλησίον της σημερινής Λαπήθου. Οι θεοσεβείς γονείς του εμφύσησαν στην ψυχή την αγάπη προς τα ιερά Γράμματα και την αρετή.

Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και ξεκίνησε το ποιμαντικό έργο με υπακοή στο γέρο Επίσκοπο Λαμπούσης. Το πλήρωμα του χρόνου έφερε την εκδημία από τα εγκόσμια του προκατόχου του Επισκόπου. Τότε κλήρος και λαός με μια φωνή καλούν το φιλόθεο ιερέα Ευλάλιο να αποδεχθεί το περίοπτο υπούργημα του επισκόπου. Με ταπείνωση και δέος, ο ευλαβής κληρικός κύπτει τον αυχένα και μ’ ευγνωμοσύνη αποδέχεται το θείο χάρισμα της Αρχιεροσύνης, διατηρώντας πάντοτε τις υποθήκες των προγενεστέρων ως ιερά παρακαταθήκη.

Η εκδημία του συγκλόνισε όλη την περιφέρεια και κατέλαβε θλίψη ολόκληρη τη νήσο μας.

Ο Άγιος Αβέρκιος έζησε κατά το 2ο αιώνα μ.Χ. και χάρη στο άμεμπτό του ήθος, τη μεγάλη πίστη και τη διδακτική του δράση επελέγη από το Άγιο Πνεύμα και το λαό της Φρυγίας στη θέση του Επισκόπου, του πνευματικού ηγέτη του λαού του Θεού.

Κήρυξε το ευαγγέλιο στη Συρία, τη Μεσοποταμία, τη Λυκαονία, τη Φρυγία και την Πισιδία. Με τη χάρη του Κυρίου αξιώθηκε να επιτελεί θαύματα. Η δράση του έφτασε μέχρι και τη Ρώμη, όπου θεράπευσε τη δαιμονισμένη κόρη του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου.

Κοιμήθηκε, έχοντας πραγματοποιήσει αξιοζήλευτο ιεραποστολικό έργο. Έτσι, η Εκκλησία τον τίμησε με τον τίτλο του Ισαποστόλου.

Η εορτή του Ιεράρχου Ευλαλίου μας πηγαίνει νοερά στην τουρκοκρατούμενη επισκοπή του και ολόκληρη την Επαρχία της Κερύνειας μας.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου