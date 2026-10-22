Ελλάδα: Πίστευα ότι έχω ψυχική νόσο, λέει ο γιατρός που δηλητηριάστηκε με ατροπίνη από την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο γιατρός νοσηλεύτηκε τρεις φορές στην ψυχιατρική κλινική και μία στην παθολογική όπου και διασωληνώθηκε. Μιλώντας στο MEGA, ο γιατρός περιέγραψε πως η ζωή του άλλαξε: «Το να νοσηλεύεσαι κάθε τρεις και λίγο στο νοσοκομείο, το να παρουσιάζεις επεισόδια. Για αυτό κιόλας απομακρύνθηκα και από τη δουλειά μου, για να πάω σε ένα περιβάλλον πιο ήσυχο. Να συνεχίσω βέβαια να εργάζομαι αλλά να έχω τη δυνατότητα να ηρεμήσω λίγο όπως πίστευα ότι θα με βοηθούσε και να γίνω καλά και αργότερα να επιστρέψω».

«Πήρα μετάθεση τον Μάρτιο του 2026 και πήρα μια μετάθεση σε μονάδα της αεροπορίας. Εκεί εργάζομαι τώρα. Για έναν γιατρό, αλλιώς να υπηρετεί στο νοσοκομείο και να κάνει εφημερίες και αλλιώς να είναι σε μια μονάδα. Είναι λιγότερο βαριά τα περιστατικά συνήθως», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος αναφέρει πως υποψιαζόταν ότι η εν διαστάσει σύζυγός του έριχνε ατροπίνη στο νερό, «δεν είχα σκεφτεί για τρόφιμα και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν». Όσο για το πότε άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι συμβαίνει: «έγινε συμβάν σε σουβλατζίδικο, το οποίο από εκείνη την ώρα και μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι όντως κάτι δεν πηγαίνει καλά, επειδή για μεγάλο διάστημα ήμουν καλά και ξαφνικά από εκείνη τη συνάντηση άρχισα να έχω πάλι συμπτώματα. Εκεί ήταν που ας πούμε άρχισα να σκέφτομαι ότι όντως κάτι δεν πάει καλά και ζήτησα να δω το βιντεοληπτικό υλικό». Ο γιατρός λέει πως επιθυμία του είναι να βρεθεί το βίντεο από το κατάστημα αφού «πιστεύω θα βοήθαγε πολύ στο να φανεί ότι έχει ξαναγίνει προσπάθεια».

«Ουσιαστικά οι αποδείξεις υπάρχουν για το τελευταίο συμβάν. Απλώς τα προηγούμενα συμπτώματά μου μοιάζουν πολύ. Αν υπήρχε το βιντεοληπτικό υλικό από το σουβλατζίδικο εκείνο στις 19 Ιουλίου θα μπορούσαμε μετά να πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι είχε ξαναγίνει», είπε.

«Μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι δεν κολλάει αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς ότι μπορεί να συμβαίνει ας πούμε κάποιος να προσπαθεί να σου κάνει κακό. Και οι άνθρωποι που με στήριζαν και με βοηθούσαν, προφανώς στεναχωρήθηκαν», είπε σε άλλο σημείο.

Ο στρατιωτικός γιατρός λέει πως η μητέρα του εμφάνισε συμπτώματα παρόμοια με τα δικά του: «Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη όλο εκείνο το διάστημα. Εντάξει, όπως κάθε μητέρα όταν το παιδί της ας πούμε περνάει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είχε και αυτή ταλαιπωρηθεί το προηγούμενο διάστημα γιατί ο πατέρας της είχε φύγει σχετικά πρόσφατα από τη ζωή μετά από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Της είχαν πέσει πάρα πολλά και αυτό με εμένα βέβαια τη στεναχώρησε απίστευτα, οπότε υποθέσαμε ότι δεν άντεξε αυτό το συναισθηματικό φορτίο. Αυτό θεώρησαν και οι γιατροί της. Η μητέρα μου ευτυχώς χρειάστηκε δύο φορές να πάει μέχρι το νοσοκομείο και μετά απομακρύνθηκε από το σπίτι. Υποτίθεται ότι αυτό το κάναμε γιατί θεωρήσαμε ότι ο χώρος εκεί τη στεναχωρεί περισσότερο και μετά ήταν καλά. Η μητέρα μου μια φορά νοσηλεύτηκε και άλλη μία φορά παρουσίασε τα ίδια συμπτώματα αλλά αντιμετωπίστηκαν χωρίς νοσηλεία».

«Έπαθα το ίδιο πράγμα με τον γιο μου»

Η μητέρα του γιατρού, είπε στο MEGA πως νοσηλεύτηκε στο ΓΝΑ το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου. «Ήπια νερό από το σπίτι του παιδιού μου. Είχα κατέβει να βοηθήσω το παιδί μου, να κρατήσω τον εγγονό. Έπαθα αυτό που έπαθα, δηλαδή το ίδιο πράγμα με τον γιο μου. Ξηροστομία, μουδιάσματα στα χέρια, στα πόδια, παραισθήσεις. Έβλεπα τη νύφη μου στο νοσοκομείο. Όποια ξανθιά γυναίκα ήταν την έκανα για τη νύφη μου. Και βρισκόμουν σε κατάσταση να ορμίσω, να την σκοτώσω. Τόσο το μυαλό μου μέσα είχε θολώσει και με πέρασαν για τρελή. Ότι είμαι τρελή. Με τίποτα δεν πήγαινε το μυαλό μας και μου είπαν και οι γιατροί ότι από μεγάλη συναισθηματική ευαισθησία το έχω πάθει και μου απαγόρευσαν να πάω στην Αθήνα να δω το παιδί. Το παιδί δεν το έβλεπα έτσι και αλλιώς, τον γιο μου δηλαδή. Να έρθει ο γιος μου να μας βλέπει γιατί εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη και παθαίνω αυτές τις κρίσεις. Στην ουσία όμως δεν ήταν αυτό και έτσι δεν ξανακατέβηκα Αθήνα. Για αυτό δεν ξαναέπαθα».

«Τη μία είχα νοσηλευτεί, την άλλη πήρα ηρεμιστικό όπως είπε ο γιατρός μου από το ΓΝΑ. Προσπάθησε ο σύζυγός μου να με κρατήσει. Εντάξει πέρασαν ένα-δύο 24ωρα και κατάφερα και συνήλθα μετά. Για να με μεταφέρει από το σπίτι στην Αμάρυνθο έξω με είχε δέσει πάνω στο κάθισμα γιατί ήθελα να ανοίξω την πόρτα να βγω έξω. Έκανα πράγματα ασυναίσθητα. Και δεν μπορούσα να περπατήσω. Υποβασταζόμενη με κουβάλησαν στο αυτοκίνητο. Εγώ μέχρι τώρα έπαιρνα ψυχοφάρμακα γιατί πίστευαν ότι έχω ψυχιατρικό πρόβλημα», περιέγραψε.

«Αν είχα αντιληφθεί κάτι προφανώς θα είχα προβληματιστεί νωρίτερα αλλά μπορεί να υπήρχε και να μην το είχα προσέξει. Μπορεί και να μην είχε επιχειρήσει να κάνει κακό σε τρόφιμα στο παρελθόν», δήλωσε ο γιατρός.

Πηγή: protothema.gr