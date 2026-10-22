Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν χρειάζεται άλλη θεραπεία για τον καρκίνο, τι έδειξαν οι τελικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε η υπηρεσία Τύπου της Αγίας Έδρας, ολοκληρώθηκαν οι ιστολογικές εξετάσεις και οι αναλύσεις μοριακής βιολογίας στους ιστούς που αφαιρέθηκαν κατά τη χειρουργική επέμβαση.

«Οι τελικές ιστολογικές εκθέσεις και οι αναλύσεις μοριακής βιολογίας των ιστών που αφαιρέθηκαν κατά την επέμβαση του Αγίου Πατέρα ολοκληρώθηκαν σήμερα», ανέφεραν ο προσωπικός γιατρός του Πάπα, Λουίτζι Καρμπόνε, και ο καθηγητής θωρακοχειρουργικής Στέφανο Μαργκαριτόρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, «τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα και ότι η νόσος ήταν εντοπισμένη. Η ογκολογική αξιολόγηση που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία».

Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα που διαγνώστηκε στον Πάπα

Το πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου του πνεύμονα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% των περιστατικών.

Πρόκειται για τύπο καρκίνου που συχνά αναπτύσσεται με σχετικά αργό ρυθμό και μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Στην περίπτωση του Πάπα Λέοντα, η έγκαιρη διάγνωση και ο εντοπισμένος χαρακτήρας της νόσου επέτρεψαν τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, χωρίς να κριθεί αναγκαία κάποια πρόσθετη θεραπευτική παρέμβαση.

Από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση έως την επιστροφή στο Βατικανό

Η περιπέτεια της υγείας του ποντίφικα έγινε γνωστή στις 11 Οκτωβρίου, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι γιατροί είχαν εντοπίσει έναν όζο στον πνεύμονά του και ότι θα έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη τόσο στο εσωτερικό του Βατικανού όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη, καθώς ο Πάπας Λέων είναι γνωστός για τον υγιεινό τρόπο ζωής του.

Στις 13 Οκτωβρίου, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, κατά την οποία οι γιατροί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα.

Έπειτα από σύντομη νοσηλεία και χωρίς να παρουσιαστούν επιπλοκές, πήρε εξιτήριο στις 17 Οκτωβρίου και επέστρεψε στο Βατικανό.

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση, απευθύνοντας την καθιερωμένη προσευχή του Angelus από το παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού.

Μιλώντας στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αναφέρθηκε στη δοκιμασία που πέρασε και στο πώς αυτή επηρέασε την αντίληψή του για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

«Αυτή η εμπειρία μού έδωσε ένα βαθύ αίσθημα εγγύτητας με όλους εκείνους που βιώνουν μια ασθένεια ή βρίσκονται σε κατάσταση σωματικής αδυναμίας», δήλωσε.

Το κρίσιμο ταξίδι στη Νότια Αμερική και οι 14 πτήσεις

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των εξετάσεων έρχονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή, καθώς ο Πάπας έχει προγραμματίσει για τον Νοέμβριο περιοδεία στη Νότια Αμερική, με σταθμούς το Περού, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

Το ταξίδι, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα μετακινήσεων, με τουλάχιστον 14 αεροπορικές πτήσεις.

Η διάγνωση του καρκίνου είχε δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον ο ποντίφικας θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τόσο εκτεταμένης περιοδείας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Παρότι το Βατικανό δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί χωρίς αλλαγές, οι εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών είναι ενθαρρυντικές.

Σε δηλώσεις του στο Vatican News, ο καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα υπογράμμισε ότι, από ιατρικής πλευράς, δεν διαπιστώνει «κανέναν κλινικό λόγο» που να επιβάλλει την ακύρωση της επίσκεψης.

Η τελική απόφαση για το πρόγραμμα των μετακινήσεων αναμένεται να ληφθεί με γνώμονα την πορεία της ανάρρωσης του Πάπα και τις απαιτήσεις του ταξιδιού.