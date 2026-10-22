Την είδαν «ραλίστες» οι οδηγοί στην Κύπρο - «Βροχή» τα εξώδικα της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 563 οχήματα και ελέγχθηκαν 654 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός προσώπου.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 175 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και τρεις διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δύο οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 81 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγινε μία καταγγελία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 39 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν πέντε έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.