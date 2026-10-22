Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑστυνομικοί πυροβόλησαν αυτοκίνητο με γυναίκα που είχε κλέψει πάνες στις ΗΠΑ και σκότωσαν τον 1 έτους γιο της
ΔΙΕΘΝΗ

Αστυνομικοί πυροβόλησαν αυτοκίνητο με γυναίκα που είχε κλέψει πάνες στις ΗΠΑ και σκότωσαν τον 1 έτους γιο της

 22.10.2026 - 08:03
Αστυνομικοί πυροβόλησαν αυτοκίνητο με γυναίκα που είχε κλέψει πάνες στις ΗΠΑ και σκότωσαν τον 1 έτους γιο της

Στη δημοσιότητα ήρθε το βίντεο από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς από αστυνομικούς σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν γυναίκες που είχαν κατηγορηθεί ότι είχαν κλέψει πάνες στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα από τα πυρά να σκοτωθεί ο 1 έτους Κόεν Γουάιλι, ο οποίος βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου στην πόλη Σενατόμπια κοντά στο Μέμφις όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήση σύμφωνα με την οποία η Βελεσίγια Γουάιλι, μητέρα του βρέφους, και η φίλη της, Λατόγια Φέρελ, είχαν κλέψει ένα πακέτο πάνες.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να έχουν περικυκλώσει το όχημα και να καλούν τις δύο γυναίκες να σταματήσουν. Στα πλάνα φαίνεται ότι η οδηγός επιχείρησε έναν ελιγμό κινούμενη προς την πλευρά των αστυνομικών με αποτέλεσμα εκείνοι να ανοίξουν πυρ με μια από τις σφαίρες να τραυματίζει θανάσιμα το μικρό αγόρι.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα ενώ τη Δευτέρα το γραφείο της γενικής εισαγγελέως του Μισισιπή, Λιν Φιτς, ανακοίνωσε ότι ο πυροβολισμός «ήταν δικαιολογημένος».

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές η Γουάιλι σήκωσε το βρέφος για να δείξει ότι υπήρχε παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Στα ίδια έγγραφα περιγράφεται ότι ο αστυνομικός Χάντερ Φόστερ, πυροβόλησε μέσα στο όχημα, σκοτώνοντας τον Κόεν Γουάιλι και τραυματίζοντας τη Φέρελ.

Το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή, το οποίο διερεύνησε τον πυροβολισμό, υποστήριξε ότι η οδηγός «κινήθηκε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, παραλίγο να χτυπήσει έναν από αυτούς». Ωστόσο, ο δικηγόρος για τα πολιτικά δικαιώματα Μπεν Κραμπ, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια, έδωσε στη δημοσιότητα ανεξάρτητη νεκροψία, σύμφωνα με την οποία η Γουάιλι πυροβολήθηκε από το πλάι του αυτοκινήτου και όχι από μπροστά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάστιγα οι απάτες στην Κύπρο: Γιατί όλο και περισσότεροι πέφτουν θύματα - Οι «παγίδες» που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς
Μας ζάλισε ο καιρός: Μια ζέστη μια κρύο - Δείτε πώς θα είναι μέχρι την Κυριακή
Έχεις ηλικιωμένο γονιό που χρειάζεται βοήθεια; Νέα κινητή μονάδα φροντίδας στην Κύπρο - Πού ξεκινά
Μας ζάλισε ο καιρός: Μια ζέστη μια κρύο - Δείτε πώς θα είναι μέχρι την Κυριακή
«Δεν χρειάζεσαι περισσότερο σασπένς»: Εντυπωσιακό τοπίο με φόντο τον πορτοκαλί ουρανό – Η φωτογραφία που ξεχωρίζει
iPhone Duo: Τι λένε τα reviews για το πρώτο foldable της Apple

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοβαρό τροχαίο στη Λέμεσό - Στο νοσοκομείο έξι προσωπα

 22.10.2026 - 07:50
Επόμενο άρθρο

Έφυγε για την γειτονιά των αγγέλων η Ανδρούλα – Πότε θα γίνει η κηδεία

 22.10.2026 - 08:15
Το 2028 ξεκίνησε στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα, η υποψηφιότητα Αβέρωφ και το ανοιχτό κεφάλαιο Χριστοδουλίδη

Το 2028 ξεκίνησε στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα, η υποψηφιότητα Αβέρωφ και το ανοιχτό κεφάλαιο Χριστοδουλίδη

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιστρέφει στη διεκδίκηση της προεδρίας μέσω της κομματικής διαδικασίας, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να διαχειριστεί τις εσωτερικές ισορροπίες και η συζήτηση για τον Νίκο Χριστοδουλίδη αποκαλύπτει ότι η πληγή του 2023 παραμένει ανοιχτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το 2028 ξεκίνησε στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα, η υποψηφιότητα Αβέρωφ και το ανοιχτό κεφάλαιο Χριστοδουλίδη

Το 2028 ξεκίνησε στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα, η υποψηφιότητα Αβέρωφ και το ανοιχτό κεφάλαιο Χριστοδουλίδη

  •  22.10.2026 - 06:25
Πάει Πινδάρου σήμερα ο Αβέρωφ- Καταθέτει τα έντυπα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ

Πάει Πινδάρου σήμερα ο Αβέρωφ- Καταθέτει τα έντυπα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ

  •  22.10.2026 - 10:07
Παμπορίδης: «Είδα με ευχαρίστηση την εξαγγελία του Αβέρωφ... Να ξεκαθαρίσει τι θέλει να πει ο Καρούσος»

Παμπορίδης: «Είδα με ευχαρίστηση την εξαγγελία του Αβέρωφ... Να ξεκαθαρίσει τι θέλει να πει ο Καρούσος»

  •  22.10.2026 - 09:35
VIDEO - Συγκλονίζει ο Εφραίμ Χρίστου: «Στα 15 μου έμεινα με το παντελόνι που φορούσα και χωρίς σπίτι»

VIDEO - Συγκλονίζει ο Εφραίμ Χρίστου: «Στα 15 μου έμεινα με το παντελόνι που φορούσα και χωρίς σπίτι»

  •  22.10.2026 - 07:39
Σοβαρό τροχαίο στη Λέμεσό - Στο νοσοκομείο έξι προσωπα

Σοβαρό τροχαίο στη Λέμεσό - Στο νοσοκομείο έξι προσωπα

  •  22.10.2026 - 07:50
Μάστιγα οι απάτες στην Κύπρο: Γιατί όλο και περισσότεροι πέφτουν θύματα - Οι «παγίδες» που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς

Μάστιγα οι απάτες στην Κύπρο: Γιατί όλο και περισσότεροι πέφτουν θύματα - Οι «παγίδες» που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς

  •  22.10.2026 - 06:27
Έχεις ηλικιωμένο γονιό που χρειάζεται βοήθεια; Νέα κινητή μονάδα φροντίδας στην Κύπρο - Πού ξεκινά

Έχεις ηλικιωμένο γονιό που χρειάζεται βοήθεια; Νέα κινητή μονάδα φροντίδας στην Κύπρο - Πού ξεκινά

  •  22.10.2026 - 06:30
Την είδαν «ραλίστες» οι οδηγοί στην Κύπρο - «Βροχή» τα εξώδικα της Αστυνομίας

Την είδαν «ραλίστες» οι οδηγοί στην Κύπρο - «Βροχή» τα εξώδικα της Αστυνομίας

  •  22.10.2026 - 06:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα