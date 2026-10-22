Αστυνομικοί πυροβόλησαν αυτοκίνητο με γυναίκα που είχε κλέψει πάνες στις ΗΠΑ και σκότωσαν τον 1 έτους γιο της

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου στην πόλη Σενατόμπια κοντά στο Μέμφις όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήση σύμφωνα με την οποία η Βελεσίγια Γουάιλι, μητέρα του βρέφους, και η φίλη της, Λατόγια Φέρελ, είχαν κλέψει ένα πακέτο πάνες.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να έχουν περικυκλώσει το όχημα και να καλούν τις δύο γυναίκες να σταματήσουν. Στα πλάνα φαίνεται ότι η οδηγός επιχείρησε έναν ελιγμό κινούμενη προς την πλευρά των αστυνομικών με αποτέλεσμα εκείνοι να ανοίξουν πυρ με μια από τις σφαίρες να τραυματίζει θανάσιμα το μικρό αγόρι.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα ενώ τη Δευτέρα το γραφείο της γενικής εισαγγελέως του Μισισιπή, Λιν Φιτς, ανακοίνωσε ότι ο πυροβολισμός «ήταν δικαιολογημένος».

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές η Γουάιλι σήκωσε το βρέφος για να δείξει ότι υπήρχε παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Στα ίδια έγγραφα περιγράφεται ότι ο αστυνομικός Χάντερ Φόστερ, πυροβόλησε μέσα στο όχημα, σκοτώνοντας τον Κόεν Γουάιλι και τραυματίζοντας τη Φέρελ.

Το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή, το οποίο διερεύνησε τον πυροβολισμό, υποστήριξε ότι η οδηγός «κινήθηκε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, παραλίγο να χτυπήσει έναν από αυτούς». Ωστόσο, ο δικηγόρος για τα πολιτικά δικαιώματα Μπεν Κραμπ, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια, έδωσε στη δημοσιότητα ανεξάρτητη νεκροψία, σύμφωνα με την οποία η Γουάιλι πυροβολήθηκε από το πλάι του αυτοκινήτου και όχι από μπροστά.