Σοβαρό τροχαίο στη Λέμεσό - Στο νοσοκομείο έξι προσωπα

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 7.45 χθες το βράδυ, στον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Πάφου, παρά το Πισσούρι, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε άντρας ηλικίας 58 ετών συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε άντρας ηλικίας 50 ετών.

Στο πρώτο όχημα επέβαιναν η σύζυγος του 58χρονου οδηγού, γυναίκα ηλικίας 65 ετών και ζεύγος άντρα και γυναίκας ηλικίας 60 και 53 ετών, ενώ στο δεύτερο όχημα επέβαινε η σύζυγος του 50χρονου οδηγού, γυναίκα ηλικίας 49 ετών.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις, ενώ οι έξι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα παραλήφθηκαν από πληρώματα ασθενοφόρων για μεταφορά τους σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 58χρονος και η 65χρονη σύζυγος του μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, το ζεύγος 60χρονου και 53χρονης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και το ζεύγος 50χρονου και 49χρονης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία, αφού από τις ιατρικές εξετάσεις που έγιναν, αυτή φαίνεται να υπέστη πιθανή ρήξη αορτής.

Ο 50χρονος σύζυγος της 49χρονης νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, αφού διαπιστώθηκε ότι τραυματίστηκε σοβαρά στον σπόνδυλο.

Στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί, κρατήθηκε για νοσηλεία η 65χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο ισχίο, ενώ στο νοσοκομείο κρατήθηκε προληπτικά για παρακολούθηση και ο 58χρονος σύζυγος της.

Η 53χρονη κρατήθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο στέρνο, ενώ ο 60χρονος σύζυγος της έλαβε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, αφού πρώτα έτυχε των πρώτων βοηθειών.

Η κατάσταση την υγείας των πέντε προσώπων που νοσηλεύονται κρίνεται ως εκτός κινδύνου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση.