Αβέρωφ για το 2028, καταγγελίες για Hadassah και ερωτήματα για το φυσικό αέριο στο επίκεντρο των κυπριακών εφημερίδων

H «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Επιβάλλεται αλλαγή πορείας» γράφει στο κύριο της θέμα ότι ο Αβέρωφ ζητά την εμπιστοσύνη του συναγερμικού κόσμου για το 2028 και θέτει ευθέως θέμα αλλαγής διακυβέρνησης. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ο ΔΗΣΥ επικρίνει την Κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό, ο οποίος όπως υποστηρίζει δεν απαντά στις προκλήσεις του σήμερα. Αλλού, γράφει για τα μηνύματα της Αννίτας Δημητρίου για τις εκλογές του 2028, δηλώνοντας πως «δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές για να χάσουμε».

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Θεραπεύουν μέσω τηλεφώνου;» γράφει πως στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται το Hadassah Medical Centre στη Λεμεσό για καταγγελίες για ιατρικές πράξεις μέσω τηλεφώνου. Σε άλλο του θέμα γράφει για τις εσωκομματικές διεργασίες στον ΔΗΣΥ και πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας με το κομματικό κοστούμι. Αλλού, γράφει πως δεν βρίσκουν εκπαιδευτικούς για τα ολοήμερα σχολεία.

Ο «Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «29.543 άδειες στοιβαγμένες στους ΕΟΑ» γράφει για πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες είναι στην αναμονή στους ΕΟΑ και πως μόνο τον Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν άλλες 2.411 αιτήσεις. Σε άλλο του θέμα γράφει για νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα για ηπατίτιδα Β και η οποία εγκρίθηκε στις ΗΠΑ. Αλλού γράφει ότι δόθηκε πολεοδομική άδεια για την πρώτη φάση με δύο πύργους 20 ορόφων στα Λιβάδια και ότι ήδη πουλήθηκαν 57 διαμερίσματα.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Συμφωνίες για Φ.Α πίσω από κλειστές πόρτες» γράφει πως σοβαρά ερωτήματα θέτει το ΑΚΕΛ για ενδεχόμενες παραχωρήσεις σε ενεργειακές εταιρείες που θα περιορίσουν τα έσοδα της χώρας. Σε άλλο της θέμα γράφει πως η Λεμεσός υποβαθμίζεται και τίθεται εκτός κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με τις φωνές αντίδρασης να δυναμώνουν. Αλλού γράφει πως σε ένα χρόνο οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 24,6% και αναφέρεται σε νέο γερό χτύπημα στις τσέπες των καταναλωτών.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Φιντάν για GSI: απλώς στείλτε ενημέρωση», γράφει πως η Τουρκία δεν θα φέρει αντίρρηση στις θαλάσσιες έρευνες, εφόσον λάβει γραπτή ενημέρωση. Αλλού, γράφει για την αναφορά του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή Μενέλαου Μενελάου πως για οδόφραγμα στο Πυρόι η διαφωνία επιλύθηκε και υπάρχει θέμα με Λουρουτζίνα. Σε άλλο της θέμα γράφει πως οι τιμές των καυσίμων τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 24,6%.