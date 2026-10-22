VIDEO - Συγκλονίζει ο Εφραίμ Χρίστου: «Στα 15 μου έμεινα με το παντελόνι που φορούσα και χωρίς σπίτι»

Ο νεαρός βουλευτής αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που κατέστρεψε το οικογενειακό του σπίτι στο Φοινί, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 15 ετών, ενώ κατήγγειλε προσπάθειες αμφισβήτησης της εντιμότητάς του μέσω δημοσιευμάτων σε ακροδεξιές σελίδες, με αφορμή τα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσε.

«Αρκεί μόνο να σας πω ότι στα 15 μου χρόνια έμεινα με το παντελόνι που φορούσα και χωρίς σπίτι, διότι το σπίτι μας στο Φοινί είχε καεί και βρέθηκε μια άλλη οικογένεια να μας δώσει σπίτι να μένουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η στήριξη που έλαβε από τον κόσμο, σε συνδυασμό με τα ψυχικά αποθέματα της οικογένειάς του και την πίστη του, τον βοήθησαν να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να συνεχίσει την πορεία του.

«Το ότι σε κάθε δυσκολία βρίσκαμε πάντα τη δύναμη από την αγάπη του κόσμου, από τη στήριξη, από τα ψυχικά αποθέματα, από τον Θεό, να σηκωνόμαστε, δεν σημαίνει ότι μπορεί οποιοσδήποτε να δολοφονεί χαρακτήρες», υπογράμμισε.

Οι αντιδράσεις για το Πόθεν Έσχες

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε για το Πόθεν Έσχες του, ο Εφραίμ Χρίστου σημείωσε ότι είναι εύλογο ένας 24χρονος, ο οποίος έχει μόλις ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές και συνεχίζει σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να μην έχει συσσωρεύσει σημαντική περιουσία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων αφορά την περίοδο κατά την οποία ανέλαβε τα βουλευτικά του καθήκοντα και όχι την οικονομική του κατάσταση έπειτα από έξι μήνες παρουσίας στη Βουλή, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστήριξαν ορισμένοι επικριτές του.

Ο βουλευτής κατήγγειλε, επίσης, ότι πέρα από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια από ακροδεξιές σελίδες να αμφισβητηθεί η εντιμότητά του, κάνοντας λόγο και για δημοσιεύσεις που περιλάμβαναν εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη.

«Υπήρξε και μια στοχευμένη προσπάθεια από ακροδεξιές σελίδες να πλήξουν την εντιμότητα. Και εκεί έγιναν διάφορες δημοσιεύσεις με φωτογραφίες AI», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά τις επιθέσεις, έλαβε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης.

«Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι νεοεισερχόμενος, έτσι είναι ο χώρος της πολιτικής. Απλά σε θέματα εντιμότητας δεν αφήνω κανένα περιθώριο αμφισβήτησης», τόνισε.

Στο επίκεντρο οι οικονομικές δυσκολίες των νέων

Ο Εφραίμ Χρίστου συνέδεσε τη συζήτηση γύρω από την οικονομική του κατάσταση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα, επισημαίνοντας ότι η οικονομική πραγματικότητα δεν αποτυπώνεται πάντα στους θετικούς δείκτες ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, κατά τη θητεία του ως προέδρου των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ήρθε αντιμέτωπος με περιπτώσεις φοιτητών που αναγκάζονταν να διακόψουν τις σπουδές τους, καθώς δυσκολεύονταν να συνδυάσουν την εργασία με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και να καλύψουν τα έξοδά τους.

«Είδα πάρα πολλές περιπτώσεις, και παιδιά που ακόμα άφηναν τις σπουδές τους επειδή δεν προλάβαιναν με την πρώτη και τη δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα», σημείωσε.

Παράλληλα, κάλεσε να σταματήσει η χλεύη προς τους νέους που δεν διαθέτουν σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική τους κατάσταση δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο απαξίωσης.

«Στη σημερινή κοινωνία δεν ευθύνεται κανένας επειδή έχει 10, 20, 50, 70 ευρώ στον λογαριασμό του και είναι 24 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο η οικονομική ανάπτυξη μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των νέων.

«Μήπως αυτοί οι αριθμοί της οικονομικής ανάπτυξης δεν φτάνουν στη νεολαία;», διερωτήθηκε.

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