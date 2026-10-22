Φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου: Τα «κρυφά» σημάδια που εμφανίζονται έως και 10 χρόνια νωρίτερα

Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (IBD) περιλαμβάνουν κυρίως τη νόσο Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, δύο χρόνιες παθήσεις στις οποίες η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού προκαλεί επίμονη φλεγμονή στο πεπτικό σύστημα. Παρ’ ότι η διάγνωση συνήθως γίνεται μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, οι βιολογικές αλλαγές φαίνεται πως ξεκινούν πολύ νωρίτερα. Οι επιστήμονες αναζητούν πλέον τα «αποτυπώματα» αυτής της σιωπηλής περιόδου στο αίμα.

Τι αποκάλυψαν 2.000 δείγματα αίματος

Οι ερευνητές ανέλυσαν 2.000 δείγματα από 500 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 200 ανέπτυξαν τη νόσο Crohn, οι 200 εμφάνισαν ελκώδη κολίτιδα και 100 δεν ανέπτυξαν καμία από τις δύο παθήσεις. Όλοι ήταν αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Τα δείγματα συλλέχθηκαν κατά τη διάγνωση, αλλά και περίπου 2, 4 και 10 χρόνια νωρίτερα.

Εξετάζοντας τις ανοσολογικές αποκρίσεις σε περίπου 357.000 αντιγόνα που σχετίζονται με μικρόβια, ιούς, τρόφιμα και το ανοσοποιητικό σύστημα, εντόπισαν 123.980 διαφορετικά αντισώματα. Το βασικό εύρημα; Όσοι ανέπτυξαν τελικά κάποια από τις δύο παθήσεις παρουσίαζαν σημαντικά μικρότερη ποικιλομορφία αντισωμάτων από τους υγιείς συμμετέχοντες. Επιπλέον, κάθε νόσος εμφάνιζε το δικό της χαρακτηριστικό ανοσολογικό προφίλ, ανιχνεύσιμο έως και 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση.

Ειδικότερα, στη νόσο Crohn καταγράφηκαν αυξημένες αποκρίσεις έναντι ερπητοϊών και της βακτηριακής πρωτεΐνης φλαγγελίνης, ιδιαίτερα σε άτομα που αργότερα εμφάνισαν επιπλοκές της νόσου ή προσβολή του ειλεού. Παράλληλα, μειώνονταν οι αποκρίσεις έναντι ενθυλακωμένων βακτηρίων. Στην ελκώδη κολίτιδα, παρατηρήθηκαν αυξανόμενες αποκρίσεις έναντι ερπητοϊών και αυτοαντιγόνων, δηλαδή συστατικών του ίδιου του οργανισμού, καθώς και μειωμένη αντίδραση σε ενθυλακωμένα παθογόνα.

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να προβλέψει τη νόσο;

Αξιοποιώντας μοντέλα μηχανικής μάθησης, οι επιστήμονες εξέτασαν κατά πόσο αυτά τα ανοσολογικά χαρακτηριστικά μπορούσαν να διακρίνουν τους μελλοντικούς ασθενείς από τα υγιή άτομα.

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά: Η διακριτική ικανότητα των μοντέλων, με βάση τον δείκτη AUC, έφτασε το 0,90 για τη νόσο Crohn και το 0,84 για την ελκώδη κολίτιδα, έως και μία δεκαετία πριν από τη διάγνωση. Στον συγκεκριμένο δείκτη, το 1 αντιστοιχεί σε τέλεια διάκριση και το 0,5 σε τυχαία πρόβλεψη. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα μοντέλα μπορούσαν να διακρίνουν όσους θα εμφάνιζαν νόσο Crohn με επιπλοκές από εκείνους με ηπιότερη πορεία, με AUC 0,85. «Είναι σημαντικό να διαπιστώνουμε ότι η εμφάνιση επιπλοκών συνδέεται με ένα διακριτό προφίλ αντισωμάτων χρόνια πριν από τα πρώτα κλινικά συμπτώματα», σχολίασε ο επικεφαλής ερευνητής, δρ. Arno Bourgonje.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη σοβαρότητα της νόσου υπάρχουν ήδη πριν αυτή εκδηλωθεί και δεν προκύπτουν αποκλειστικά από τη μετέπειτα εξέλιξή της.

Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια νέα εξέταση αίματος;

Παρά τις προοπτικές, δεν υπάρχει ακόμη έτοιμο διαγνωστικό τεστ βασισμένο σε αυτά τα ευρήματα. Απαιτείται επιβεβαίωση σε μεγαλύτερους, ανεξάρτητους και πιο ποικιλόμορφους πληθυσμούς, καθώς και σύγκριση με υπάρχοντες γενετικούς, κλινικούς και αιματολογικούς δείκτες.

Επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης, οικονομικά προσιτής εξέτασης και, κυρίως, η απόδειξη ότι η χρήση της βελτιώνει ουσιαστικά την υγεία των ασθενών. Μέχρι τότε, η μελέτη αναδεικνύει μια σημαντική προοπτική: Το αίμα ίσως κρύβει ενδείξεις όχι μόνο για το ποιος κινδυνεύει να εμφανίσει φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, αλλά και για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί.

Πηγή: ygeiamou.gr