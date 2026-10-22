Πόθεν Έσχες Αννίτας Δημητρίου: Καταθέσεις 133.100, ακίνητα και δάνεια- Όσα δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία αναφοράς την 4η Ιουνίου 2026, η συνολική καθαρή οικογενειακή περιουσία της Αννίτας Δημητρίου ανέρχεται στις 531.269, ενώ στη δήλωσή της καταγράφονται τρία ακίνητα, επτά τραπεζικοί λογαριασμοί, τέσσερις δανειακές υποχρεώσεις και ένα αυτοκίνητο.

Κατοικία 260 τετραγωνικών και δύο οικιστικά τεμάχια

Τρία ακίνητα στην επαρχία Λάρνακας περιλαμβάνονται στη δήλωση της Αννίτας Δημητρίου, με την ίδια να κατέχει ποσοστό 50% σε καθένα από αυτά.

Πρόκειται για οικιστικό οικόπεδο που αποκτήθηκε το 2013 μέσω δωρεάς, διώροφη κατοικία εμβαδού 260 τετραγωνικών μέτρων, η οποία ανεγέρθηκε το 2021 με δηλωμένο κόστος 180.000, καθώς και οικιστικό χωράφι που αγοράστηκε την ίδια χρονιά έναντι 42.500.

Το συνολικό δηλωμένο κόστος της ακίνητης περιουσίας ανέρχεται στις 222.500.

Καταθέσεις 133.100 ευρώ σε επτά λογαριασμούς

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Προέδρου της Βουλής καταγράφονται συνολικά €133.100, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται στην Τράπεζα Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σε λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου, στον οποίο η Αννίτα Δημητρίου κατέχει μερίδιο 50%, εμφανίζεται υπόλοιπο 123.605. Στην ίδια τράπεζα διατηρούνται ακόμη τέσσερις λογαριασμοί με υπόλοιπα 5.927, 2.427, 1.002 και 39.

Παράλληλα, δηλώνονται δύο λογαριασμοί στην Ελληνική Τράπεζα (Eurobank), με υπόλοιπο €0 ο καθένας.

Από τους επτά λογαριασμούς, οι δύο εμφανίζονται με ποσοστό συμμετοχής 50%, ενώ στους υπόλοιπους πέντε η Αννίτα Δημητρίου δηλώνει αποκλειστική συμμετοχή.

Τέσσερις δανειακές υποχρεώσεις στην Τράπεζα Κύπρου

Στο σκέλος των υποχρεώσεων καταγράφονται τέσσερα δάνεια και χρεωστικά υπόλοιπα στην Τράπεζα Κύπρου, συνολικού ύψους €144.050.

Η μεγαλύτερη υποχρέωση ανέρχεται στις 75.624, ενώ οι υπόλοιπες τρεις διαμορφώνονται στις 39.315, 28.112 και 1.000.

Στις τρεις μεγαλύτερες υποχρεώσεις η Πρόεδρος της Βουλής δηλώνει μερίδιο 50%, ενώ η υποχρέωση των 1.000 εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στο όνομά της.

Mercedes-Benz και έπιπλα αξίας 15.000 ευρώ

Στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται αυτοκίνητο Mercedes-Benz A-Class, το οποίο αγοράστηκε το 2013 έναντι 13.000.

Η Αννίτα Δημητρίου δηλώνει επίσης έπιπλα αξίας €15.000, τα οποία αποκτήθηκαν το 2021, ενώ στις κατηγορίες των επενδύσεων και άλλων εισπρακτέων ποσών δεν καταγράφονται περιουσιακά στοιχεία.

Στις 531.269 ευρώ η καθαρή οικογενειακή περιουσία

Με βάση τη δήλωση, η καθαρή προσωπική περιουσία της Αννίτας Δημητρίου ανέρχεται στις 239.550, ενώ η συνολική καθαρή περιουσία της ίδιας, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας καταγράφεται στις 531.269.

Τα ποσά περιλαμβάνονται στην κατάσταση ενεργητικού και παθητικού που δημοσιοποιήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των κρατικών και αιρετών αξιωματούχων.