Έρχιουρμαν: Κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει θαύματα στο Κυπριακό - Πιέζουμε για ένα αποτέλεσμα

Ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι θέλει να πραγματοποιεί ουσιαστικές συναντήσεις που θα έχουν αποτέλεσμα και όχι «συναντήσεις για φωτογραφίες», λέγοντας ότι στους 11 μήνες που είναι στη θέση του έχει συναντηθεί με τον ΓΓ του ΟΗΕ τρεις φορές, σημειώνοντας ότι τόσο συχνή επαφή δεν είχε υπάρξει για μεγάλο χρονικό διάστημα κι αυτό αποτελούσε ένδειξη της προσοχής του ΟΗΕ στο Κυπριακό. «Η περασμένη χρονιά ήταν μια περίοδος κατά την οποία τέθηκαν οι λίθοι του μονοπατιού που θα ακολουθήσουμε προς το μέλλον».

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, πρόσθεσε, του παρουσίασε μια πρόταση 7 ΜΟΕ στη συνάντησή τους, αλλά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αντί να οριστικοποιήσει τα 7 σημεία, παρουσίασε 19 νέες προτάσεις, οι οποίες διαβιβάστηκαν προφορικά. «Είναι σαν να μην υπήρχαν αυτά τα 7 σημεία. Αυτά τα 7 σημεία δεν περιλαμβάνονται στα 19. Έτσι, αυτά τα 7 εξακολουθούν να υπάρχουν». Η αναμενόμενη πρόοδος στα 7 αυτά μέτρα δεν είχε επιτευχθεί, ανέφερε λέγοντας ότι δεν θέλει «επιφανειακές συναντήσεις».

Όσον αφορά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι έλαβε μήνυμα μέσω της Προσωπικής Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο ότι η ε/κ πλευρά ήταν έτοιμη να αποδεχτεί την εκ περιτροπής προεδρία και ήταν έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωνε ρητά ότι αποδέχεται την εκ περιτροπής προεδρία κατ' αρχήν και άνευ όρων, αλλά σε αυτό του το αίτημα δεν έλαβε καμία απάντηση.

Κατά τον ίδιο η αρχή της πολιτικής ισότητας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και δεν θεωρούσε σωστό να συνδέει την εκ περιτροπής προεδρία με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι «απέφευγε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ότι δεν είναι κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, αλλά οι συνομιλίες θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στα αποτελέσματα. «Η στάση μας είναι συνεπής και σταθερή. Είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους διαπραγματεύσεις, αλλά η προετοιμασία πρέπει να γίνει σωστά. Πιέζουμε για ένα αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν τόνισε τη σημασία της επίτευξης συγκεκριμένης προόδου στα ΜΟΕ την επόμενη περίοδο και της διευκρίνισης της προσέγγισης της πρότασής του 4 σημείων σχετικά με τη μέθοδο των διαπραγματεύσεων.

Όπως υποστήριξε, ο τ/κ «λαός» δεν πρέπει να πληρώσει για άλλη μια φορά το τίμημα των άκαρπων διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες για μια λύση θα συνεχιστούν με μια υπομονετική, αποφασιστική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση.

Ο Τ/κ ηγέτης πρόσθεσε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό τα τελευταία 9 χρόνια και σε αυτή την περίοδο η ε/κ πλευρά έχει υπογράψει πολυάριθμες συμφωνίες, τόσο σε τομείς θαλάσσιας δικαιοδοσίας όσο και σε ενεργειακά θέματα, σαν να μην υπήρχαν οι Τουρκοκύπριοι.

Χαρακτήρισε επίσης τις ενέργειες της ε/κ πλευράς, όπως ακυρώσεις φεστιβάλ, παρεμπόδιση ακαδημιών ποδοσφαίρου, ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσπάθειες παρεμπόδισης διπλωματικών επαφών, ως «ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη».

Αναφέρθηκε και πάλι στις επιστολές που στάλθηκαν στα ΗΕ και στην ΕΕ σχετικά αυτές τις ενέργειες και τις απαντήσεις που έλαβε.