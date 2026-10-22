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Τρόμος σε πτήση - Κεραυνός χτύπησε αεροσκάφος εν μέσω καταιγίδας

 22.10.2026 - 12:46
Τρόμος σε πτήση - Κεραυνός χτύπησε αεροσκάφος εν μέσω καταιγίδας

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της αεροπορικής εταιρείας LATAM Airlines, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από κεραυνό εν μέσω σφοδρής καταιγίδας, την ώρα που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αντοφαγάστα με προορισμό το Σαντιάγο στη Χιλή.

Βίντεο που κατέγραψε επιβάτης μέσα από την καμπίνα αποτυπώνει την τρομακτική στιγμή: ξαφνικά μια έντονη, τυφλωτική λάμψη φωτίζει το εσωτερικό του αεροπλάνου, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες λίγο πριν από τη διαδικασία προσγείωσης.

 

Παρά την αναταραχή και την αναστατωση των επιβατών, το συμβάν έληξε χωρίς ατυχήματα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η LATAM Airlines εμφανίστηκε καθησυχαστική, υπενθυμίζοντας πως τα σύγχρονα επιβατικά αεροσκάφη είναι ειδικά σχεδιασμένα, θωρακισμένα και πιστοποιημένα ώστε να αντέχουν τέτοιου είδους ηλεκτρικές εκκενώσεις από κεραυνούς χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της πτήσης.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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