«Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα» - Οι λογαριασμοί ρεύματος ανεβαίνουν παρά τη μείωση του ΦΠΑ - Τι εξήγησε η ΑΗΚ

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα», επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ενέργειας επηρεάζουν άμεσα και τους Κύπριους καταναλωτές.

Όπως εξήγησε, η τιμή των υγρών καυσίμων που προμηθεύεται η ΑΗΚ έχει αυξηθεί από περίπου €620 τον μετρικό τόνο τον Απρίλιο σε €920, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 48%.

Η αύξηση αυτή έχει μεταφερθεί στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής, με την εκπρόσωπο της ΑΗΚ να αναφέρει ότι οι τιμές ηλεκτρισμού έχουν αυξηθεί περίπου κατά 27% σε σύγκριση με τον Μάιο.

Ενδεικτικά, η συνολική τιμή της κιλοβατώρας, συμπεριλαμβανομένων φόρων και άλλων χρεώσεων, έχει ανέλθει από περίπου 26 σεντ τον Απρίλιο σε 33 σεντ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος που καλείται να επωμιστεί μια τετραμελής οικογένεια. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε, για κατανάλωση περίπου 800 κιλοβατώρων σε ένα δίμηνο, ο λογαριασμός μπορεί πλέον να φτάσει τα €265, ενώ τον Απρίλιο ανερχόταν περίπου στα €180.

Πρόκειται για επιβάρυνση περίπου €85, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για νοικοκυριά με υψηλότερη κατανάλωση.

Η κ. Παπαδοπούλου σημείωσε ότι ιδιαίτερα επηρεάζονται οι οικογένειες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις κατοικίες τους.

Αναφερόμενη στη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, αναγνώρισε ότι πρόκειται για σημαντικό μέτρο στήριξης, ωστόσο εξήγησε ότι η μεγάλη αύξηση στο κόστος των καυσίμων έχει περιορίσει το όφελος για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ΑΗΚ παρέχει τη δυνατότητα διακανονισμού σε πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ώστε να αποπληρώνουν τους λογαριασμούς τους σε δόσεις.

«Ο στόχος είναι να μην διακοπεί η παροχή σε κάποιο υποστατικό», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να τηρούνται οι συμφωνίες αποπληρωμής που συνάπτονται με την Αρχή.

Σημείωσε, πάντως, ότι δεν έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση στα αιτήματα διακανονισμού.

Η εκπρόσωπος της ΑΗΚ υπενθύμισε επίσης την ύπαρξη σχεδίου ίσων μηνιαίων πληρωμών, μέσω του οποίου υπολογίζεται ένα μηνιαίο ποσό με βάση την κατανάλωση των προηγούμενων 12 μηνών. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποφεύγοντας τις μεγάλες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι διμηνιαίοι λογαριασμοί.

Σε ό,τι αφορά την προοπτική μείωσης των τιμών, η κ. Παπαδοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία θα επιτρέπουν την αξιοποίηση της φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά τις ώρες αυξημένης ζήτησης.

Όπως ανέφερε, η ΑΗΚ προχωρεί με τον σχεδιασμό εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Σεπτεμβρίου 2027.

Παράλληλα, επανέλαβε το πάγιο αίτημα της ΑΗΚ να της επιτραπεί η σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων με ιδιώτες παραγωγούς πράσινης ενέργειας, εκτιμώντας ότι η αγορά φθηνότερου ηλεκτρισμού θα μπορούσε να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών.

Σύμφωνα με την ίδια, το αίτημα δεν έχει λάβει θετική απάντηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), παραπέμποντας στην ίδια την Αρχή για τους λόγους της απόφασης.

Η κ. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε και στην προοπτική αξιοποίησης φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι η ΑΗΚ έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες μετατροπές στις μονάδες παραγωγής της. Εκτίμησε ότι η χρήση του θα μπορούσε να επιφέρει μείωση του κόστους λόγω χαμηλότερων εκπομπών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το τελικό όφελος θα εξαρτηθεί και από την τιμή προμήθειάς του.

Κλείνοντας, κάλεσε τους καταναλωτές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο.

Συνέστησε τη ρύθμιση των κλιματιστικών περίπου στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, επισημαίνοντας ότι κάθε επιπλέον βαθμός μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση έως και 7%. Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της συντήρησης των κλιματιστικών, της θερμομόνωσης των κατοικιών και της αποφυγής άσκοπης χρήσης ενεργοβόρων συσκευών.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της εκπροσώπου της ΑΗΚ, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ηλεκτρισμού, ενώ οι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση των τιμών απαιτούν χρόνο για να υλοποιηθούν.

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