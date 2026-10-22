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Μια αέρινη, λαμπερή βραδιά στο LITHEA Venue

 22.10.2026 - 12:43
Μια αέρινη, λαμπερή βραδιά στο LITHEA Venue

Υπάρχουν χώροι που ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους και άλλοι για την αίσθηση που αφήνουν. Το LITHEA Venue, στο γραφικό χωριό Λόφου της επαρχίας Λεμεσού, συνδυάζει και τα δύο, προσφέροντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον για γάμους, κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις, όπου κάθε στιγμή αποκτά τη δική της μοναδική ταυτότητα. Η αυθεντική πέτρινη αρχιτεκτονική, οι αιωνόβιες ελιές, η ανεμπόδιστη ομορφιά του τοπίου και η εμβληματική κόκκινη πόρτα συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο χαρακτήρα και φυσική κομψότητα.

Σε αυτό το ειδυλλιακό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε το αποκλειστικό VIP event «AITHERAS by LITHEA». Καθώς ο ήλιος έδυε και το γλυκό φυσικό φως αναδείκνυε τις υφές της πέτρας, η ατμόσφαιρα μεταμορφώθηκε σε κάτι πραγματικά αέρινο. Οι λαμπεροί προσκεκλημένοι, απόλαυσαν μια μοναδική dusk-to-dark εμπειρία γεμάτη αστέρια, τόσο στον ουρανό όσο και ανάμεσα στο πλήθος. Η βραδιά τα είχε όλα: bespoke mixology, gourmet bites, ατμοσφαιρικά music moments με guest DJ και μια καθηλωτική θέα που πλαισίωσε ιδανικά τη γιορτή. Ήταν μια βραδιά γεμάτη στυλ και εκλεπτυσμένη φιλοξενία, επιβεβαιώνοντας πως το LITHEA δεν είναι απλώς ένας χώρος εκδηλώσεων, αλλά ένας προορισμός αισθητικής και εμπειριών.

 

Contact us

Lithea Event Collective (@lithea_venue)

• Instagram photos and videos instagram.com [email protected]

Tel. 97940881

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