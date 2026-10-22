Μια αέρινη, λαμπερή βραδιά στο LITHEA Venue

Σε αυτό το ειδυλλιακό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε το αποκλειστικό VIP event «AITHERAS by LITHEA». Καθώς ο ήλιος έδυε και το γλυκό φυσικό φως αναδείκνυε τις υφές της πέτρας, η ατμόσφαιρα μεταμορφώθηκε σε κάτι πραγματικά αέρινο. Οι λαμπεροί προσκεκλημένοι, απόλαυσαν μια μοναδική dusk-to-dark εμπειρία γεμάτη αστέρια, τόσο στον ουρανό όσο και ανάμεσα στο πλήθος. Η βραδιά τα είχε όλα: bespoke mixology, gourmet bites, ατμοσφαιρικά music moments με guest DJ και μια καθηλωτική θέα που πλαισίωσε ιδανικά τη γιορτή. Ήταν μια βραδιά γεμάτη στυλ και εκλεπτυσμένη φιλοξενία, επιβεβαιώνοντας πως το LITHEA δεν είναι απλώς ένας χώρος εκδηλώσεων, αλλά ένας προορισμός αισθητικής και εμπειριών.

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