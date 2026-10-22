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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπήκαν στο πάρκινγκ και έμειναν «παγιδευμένοι»: Η βλάβη που προκάλεσε αναστάτωση - Πώς κατάφεραν να φύγουν

 22.10.2026 - 12:56
Μπήκαν στο πάρκινγκ και έμειναν «παγιδευμένοι»: Η βλάβη που προκάλεσε αναστάτωση - Πώς κατάφεραν να φύγουν

Αναστάτωση και ταλαιπωρία υπέστησαν πολίτες στη Λάρνακα, όταν διακοπή ρεύματος σε δημοτικό χώρο στάθμευσης είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές μπάρες, εμποδίζοντας τους οδηγούς να αποχωρήσουν με τα οχήματά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10), γύρω στις 18:00, με οδηγούς να παραμένουν στον χώρο στάθμευσης μέχρι να αποκατασταθεί χειροκίνητα η δυνατότητα εξόδου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο Φαίδωνας Σολωμού, ένας από τους πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο, περιέγραψε την ταλαιπωρία που υπέστη, καθώς και τις προσπάθειες που κατέβαλε για να εξασφαλίσει βοήθεια.

«Προσπάθησα να αποχωρήσω, αλλά οι μπάρες δεν λειτουργούσαν»

Όπως ανέφερε ο κ. Σολωμού, το πρόβλημα έγινε αντιληπτό όταν επιχείρησε να εξέλθει από τον χώρο στάθμευσης.

«Το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 18:00 το απόγευμα όταν προσπάθησα να αποχωρήσω και διαπίστωσα ότι οι ηλεκτρονικές μπάρες δεν λειτουργούσαν», δήλωσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι χρησιμοποίησε αμέσως το σύστημα επικοινωνίας που υπήρχε στο μηχάνημα.

«Πάτησα αμέσως το κουμπί βοήθειας στο μηχάνημα και ενημερώθηκα ότι έχει ειδοποιηθεί άτομο για να έρθει επί τόπου», σημείωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η αναμονή συνεχίστηκε χωρίς να εμφανιστεί κάποιος για να ανοίξει τις μπάρες.

«Πέρασε μισή ώρα – Επικοινώνησα με την Αστυνομία και το 112»

Ο κ. Σολωμού ανέφερε ότι, όσο περνούσε η ώρα, άρχισαν να συγκεντρώνονται περισσότερα αυτοκίνητα στην έξοδο του χώρου στάθμευσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συμφόρηση.

«Πέρασε μισή ώρα χωρίς να εμφανιστεί κάποιο άτομο, ενώ μαζεύτηκαν αρκετά αυτοκίνητα και δημιουργήθηκε κίνηση», είπε.

Όπως εξήγησε, αποφάσισε τότε να ζητήσει βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Πήρα την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω με την Αστυνομία και ακολούθως με τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, διότι δεν κατέφθασε η Αστυνομία», ανέφερε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, στη συνέχεια του υποδείχθηκε να επικοινωνήσει με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

«Μου είπαν να καλέσω την ΑΗΚ και όταν κάλεσα μου ανέφεραν ότι, αφού δεν υπάρχει βλάβη στην περιοχή, δεν είναι δική τους αρμοδιότητα», υποστήριξε.

«Προσπαθούσαν να σηκώσουν μόνοι τους την μπάρα»

Η καθυστέρηση προκάλεσε εκνευρισμό σε ορισμένους οδηγούς, οι οποίοι επιχείρησαν να ανοίξουν την μπάρα χωρίς τη συνδρομή αρμόδιου προσώπου.

«Κάποια άτομα εκνευρίστηκαν και προσπάθησαν να σηκώσουν μόνοι τους την μπάρα, κάτι που ήταν αδύνατον», περιέγραψε ο κ. Σολωμού.

Τελικά, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, περίπου μία ώρα μετά την έναρξη του περιστατικού έφτασε στο σημείο πρόσωπο το οποίο άνοιξε χειροκίνητα την μπάρα, επιτρέποντας στους οδηγούς να αποχωρήσουν.

«Αφού πέρασε μια ώρα, ήρθε ένας κύριος και άνοιξε χειροκίνητα την μπάρα εισόδου και αποχωρήσαμε», ανέφερε.

Τι απαντά ο Δήμος Λάρνακας – Η βλάβη στο skatepark

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε στην ίδια εκπομπή και ο υπεύθυνος του χώρου στάθμευσης του Δήμου Λάρνακας, ο οποίος εξήγησε ότι η διακοπή ρεύματος συνδεόταν με βλάβη στον φωτισμό του skatepark.

«Το πρόβλημα προέκυψε μετά από βλάβη στον φωτισμό του skatepark και διακόπηκε το ρεύμα», ανέφερε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το πρόσωπο που έφτασε στο σημείο και άνοιξε την μπάρα ήταν υπάλληλος του Δήμου.

Αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, εξήγησε ότι, παρόλο που υπάρχει εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για ορισμένες λειτουργίες, η μπάρα λειτουργεί ανεξάρτητα.

«Τα συστήματα λειτουργούν με UPS, ωστόσο η μπάρα λειτουργεί ανεξάρτητα», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, το σύστημα ενδοεπικοινωνίας παρέμεινε διαθέσιμο και χρησιμοποιήθηκε για την ενημέρωση του Δήμου.

«Μπορούσε να γίνει ενδοεπικοινωνία, όπως έγινε, και ενημερώθηκε το control room του Δήμου, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο για εξυπηρέτηση και βοήθεια του κοινού», ανέφερε.

Το περιστατικό αναδεικνύει το ζήτημα της άμεσης εξυπηρέτησης των οδηγών σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε χώρους στάθμευσης όπου η έξοδος εξαρτάται από ηλεκτρονικές μπάρες.

Παρά τη δυνατότητα επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, σύμφωνα με τη μαρτυρία του πολίτη, χρειάστηκε περίπου μία ώρα μέχρι να ανοίξει χειροκίνητα η μπάρα και να καταστεί δυνατή η αποχώρηση των οχημάτων.

Δείτε το απόσπασμα: 

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