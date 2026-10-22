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Σε 24ωρη παγκύπρια απεργία την Παρασκευή στα Υποστηρικτικά Προγράμματα ΥΠΑΝ

 22.10.2026 - 13:10
Σε 24ωρη παγκύπρια απεργία την Παρασκευή στα Υποστηρικτικά Προγράμματα ΥΠΑΝ

Πραγματοποιείται αύριο, Παρασκευή, 24ωρη παγκύπρια απεργία, σε όλα τα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, ως αποτέλεσμα της μη υλοποίησης των δεσμεύσεων και της απουσίας ουσιαστικών λύσεων στα εκκρεμή εργασιακά ζητήματα, όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τους, οι Συντεχνίες ΠΑΣΕΥ–ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ–ΣΕΚ.

Σημειώνουν, παράλληλα, ότι αναμένουν από την Κυβέρνηση συγκεκριμένες γραπτές αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις επί των αιτημάτων μας, και εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση θα προχωρήσουν σε νέα παγκύπρια απεργιακή κινητοποίηση τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, μη αποκλειομένης και της απεργίας επ' αόριστον.

Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι στις 2 Οκτωβρίου 2026, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της Υπουργού Παιδείας, ανέστειλαν για 15 ημέρες την προγραμματισμένη απεργία της 5ης Οκτωβρίου, επιδεικνύοντας καλή θέληση και υπευθυνότητα.

«Το χρονικό περιθώριο που παραχωρήσαμε εξαντλήθηκε χωρίς να υλοποιηθεί κανένα από τα βασικά αιτήματά μας. Εκατοντάδες εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς κανένα εισόδημα από τον Μάη του 2026 και εκατοντάδες στην ανεργία γιατί δόθηκαν οι θέσεις εργασίας τους σε διορισμένους εκπαιδευτικούς με υπερωριακή απασχόληση. Ακόμη και στη συνάντηση της 21ης Οκτωβρίου 2026 αναλωθήκαμε στη συζήτηση των ίδιων ζητημάτων, χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα», προσθέτουν.

Τα τρία βασικά τους αιτήματα είναι η θεσμοθέτηση επιδόματος για τους εργαζομένους που παραμένουν χωρίς μισθό και χωρίς άλλη έμμισθη απασχόληση κατά τη θερινή περίοδο Ιουνίου–Αυγούστου, με αναδρομική εφαρμογή από το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με την πρόταση που έχουμε υποβάλει, η Πλήρωση των θέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) για τη σχολική χρονιά 2026–2027, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, αντί της κάλυψής τους μέσω υπερωριών μόνιμων εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο είναι παράνομο και δεν προβλέπεται από το νομοσχέδιο που η ίδια η Κυβέρνηση κατάθεσε την ίδια ώρα που εργαζόμενοι για χρόνια στα προγράμματα παραμένουν χωρίς εργασία και η Άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών και διασφάλιση του δικαιώματος παράλληλης απασχόλησης, με τήρηση του νόμιμου ορίου των 48 ωρών εβδομαδιαίως και χωρίς άλλο περιορισμό.

«Αναμένουμε από την Κυβέρνηση συγκεκριμένες γραπτές αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις επί των αιτημάτων μας. Η περίοδος αυτή αποτελεί το τελικό χρονικό περιθώριο για αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης. Εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, προχωρούμε σε νέα Παγκύπρια απεργιακή κινητοποίηση την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, μη αποκλειομένης και της απεργίας επ' αόριστον», σημειώνουν.

Αναφέρουν, ακόμη, ότι η ευθύνη για την κλιμάκωση της εργατικής διαφοράς και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των Προγραμμάτων βαρύνει την αρμόδια πλευρά, η οποία, παρά τον χρόνο που της παραχωρήθηκε, δεν έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις.

«Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν προνόμια. Διεκδικούν εργασία, αξιοπρεπές εισόδημα και σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα. Η καλή θέληση δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη και ο διάλογος δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για συνεχείς αναβολές», καταλήγουν οι Συντεχνίες, στην ανακοίνωση τους.

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