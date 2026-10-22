Βουλή: Ζητά ολοκληρωμένο ν/σ και ρυθμίσεις απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο από αλλοδαπούς

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί σε 15 ημέρες, με την Επιτροπή Εσωτερικών να αναμένει τις κινήσεις της Κυβέρνησης ως προς την κατάθεση ολοκληρωμένης νομοθετικής πρότασης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για τη ρύθμιση της απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι η προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση επανεκκινεί με εντατικούς ρυθμούς, εκφράζοντας την πρόθεση να υπάρξει κατάληξη μέχρι το τέλος του χρόνου.

Όπως είπε, τον περασμένο Απρίλιο είχαν διαμορφωθεί ενοποιημένα κείμενα προτάσεων νόμου, ωστόσο, η διαδικασία διακόπηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Ο κ. Δαμιανού έκανε λόγο για «ιδιαίτερα σοβαρό» θέμα, καθώς όπως ανέφερε, αφορά την κρατική ασφάλεια, την οικονομία και το μέλλον της χώρας.

«Είμαστε ένα ημικατεχόμενο κράτος, μέρος των εδαφών του οποίου κατέχεται από την Τουρκία, ενώ μέρος των εδαφών του βρίσκεται υπό τον έλεγχο των βρετανικών βάσεων», σημείωσε.

Υπογράμμισε την ανάγκη θέσπισης κριτηρίων και απαγορεύσεων για την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αγοραπωλησίες και εκχωρήσεις μέσω συμβολαίων, τα οποία όπως είπε, σε πολλές περιπτώσεις δεν δημοσιοποιούνται, με αποτέλεσμα να προωθούνται συμφέροντα ξένων είτε απευθείας, είτε μέσω εταιρειών και άλλων διαμεσολαβητικών σχημάτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η ρύθμιση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στα φυσικά πρόσωπα.

«Αν δεν ρυθμιστούν και τα ζητήματα που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες, τα ταμεία και όλους εκείνους, οι οποίοι με συγκαλυμμένο τρόπο αγοράζουν στην Κύπρο, τότε η ρύθμιση μόνο των φυσικών προσώπων θα είναι λειψή», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι δόθηκε περιθώριο στην Κυβέρνηση να επανέλθει με τις δικές της προτάσεις, ενώ η συζήτηση στην Επιτροπή αναμένεται να συνεχιστεί σε 15 ημέρες.

«Πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε με αίσθημα κατεπείγοντος, γιατί δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα για περαιτέρω χρονοτριβή σε αυτά τα ζητήματα», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νικολέτα Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι οι προτάσεις νόμου εξετάζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα, καθώς αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και στρατηγικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά ενδέχεται να έχουν και σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία και την επενδυτική δραστηριότητα.

Εξέφρασε, ωστόσο, προβληματισμό για το γεγονός ότι το υπό εξέταση κείμενο επικεντρώνεται σε περιορισμούς για φυσικά πρόσωπα, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση ενδέχεται να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας.

«Δεν έχει ιδιαίτερη αξία να συζητούμε εάν ένα φυσικό πρόσωπο δεν θα μπορεί να αγοράζει ένα ακίνητο, είτε 1.000 είτε 2.000 είτε 4.000 τετραγωνικών μέτρων, εάν ο ίδιος ο πραγματικός δικαιούχος θα μπορεί τελικά να αποκτήσει ακίνητη ιδιοκτησία μέσω μιας εταιρικής δομής», ανέφερε.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική και να καλύπτει τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα, με ιδιαίτερη έμφαση στον πραγματικό δικαιούχο και στον πραγματικό έλεγχο πίσω από κάθε συναλλαγή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεδομένης της πολυπλοκότητας του ζητήματος και των επιπτώσεών του στην εθνική ασφάλεια, το δημόσιο συμφέρον και την οικονομική πολιτική, η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να είχε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου, της αγοράς ακινήτων και της επενδυτικής πολιτικής της χώρας.

Ο ΔΗΣΥ διατηρεί, όπως ανέφερε, «σοβαρές επιφυλάξεις» ως προς το ύψος, το εύρος και το είδος των προτεινόμενων περιορισμών.

«Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένα πλαίσιο το οποίο προστατεύει πραγματικά την εθνική ασφάλεια και τα στρατηγικά συμφέροντα της Δημοκρατίας, χωρίς να δημιουργεί αδικαιολόγητους ή δυσανάλογους περιορισμούς που τελικά να δημιουργούν προβλήματα στην οικονομική και επενδυτική δραστηριότητα της χώρας», κατέληξε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, τόνισε την ανάγκη άμεσης ρύθμισης του πλαισίου που διέπει την αγορά γης από πολίτες τρίτων χωρών, κάνοντας λόγο για φαινόμενο που έχει λάβει «ανεξέλεγκτες διαστάσεις» και προκαλεί ανησυχία στους πολίτες.

Ο κ. Λεωνίδου ανέφερε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις εδώ και αρκετό καιρό, σημειώνοντας πως η συζήτηση διακόπηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών και επανήρχισε σήμερα.

Όπως είπε, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα, το οποίο «αγγίζει τα όρια του εθνικού και δημόσιου συμφέροντος», πρέπει να αντιμετωπιστεί με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργείου.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να καταθέσει άμεσα νομοσχέδιο που να καλύπτει όλες τις πτυχές αυτού του προβλήματος», ανέφερε, για να προσθέσει ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να αφορούν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Προειδοποίησε ότι εάν δεν κατατεθεί πρόταση από το Υπουργείο σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή θα αρχίσει μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο τη συζήτηση των προτάσεων νόμου που βρίσκονται ήδη ενώπιον της.

Εξέφρασε, παράλληλα, την αισιοδοξία ότι θα ληφθούν αποφάσεις που δεν θα παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και την οικονομία, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργούν εθνικά ζητήματα.