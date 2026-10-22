Άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς και διάσωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η άσκηση συνδιοργανώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας τους για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Στην άσκηση συμμετείχαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και της Αστυνομίας Κύπρου.

Το σενάριο της άσκησης αφορούσε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ορθοπεδικό Τμήμα, στον δεύτερο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σύμφωνα με το σενάριο, το προσωπικό του νοσοκομείου, ενεργώντας άμεσα, ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και προχώρησε στη μετακίνηση των ασθενών σε ασφαλή χώρο. Ωστόσο, λόγω της συσσώρευσης καπνού, της ανάπτυξης θερμών αερίων και της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, ένας ασθενής παρέμεινε εγκλωβισμένος στο δωμάτιο, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα, με τα μέλη της να αναπτύσσουν τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ενέργειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς και για τον εντοπισμό και τη διάσωση του εγκλωβισμένου ασθενούς.

Παράλληλα, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και στη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο σημείο του περιστατικού.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αξιοποιήθηκαν ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός, οι αναπνευστικές συσκευές και οι σωλήνες νερού, καθώς και τα διαθέσιμα συστήματα πυρασφάλειας του κτηρίου. Ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες έρευνας και διάσωσης, με τη χρήση εξειδικευμένου διασωστικού εξοπλισμού και της υδραυλικής τηλεσκοπικής πλατφόρμας. Ο ασθενής απεγκλωβίστηκε και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για την παροχή της αναγκαίας φροντίδας.

Με την ολοκλήρωση της άσκησης, ο Αρχιπύραρχος ευχαρίστησε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την άριστη συνεργασία, την ουσιαστική συμβολή και την υποστήριξή τους στην προετοιμασία και διεξαγωγή της άσκησης, καθώς και τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που συμμετείχαν σε αυτήν.

Στις δηλώσεις του, υπογράμμισε τη σημασία της διεξαγωγής τέτοιων ασκήσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικείωση των μελών με τις εγκαταστάσεις και τις ιδιαιτερότητες του χώρου, στην αξιολόγηση των διαδικασιών ανταπόκρισης και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, τόνισε ότι η συστηματική εκπαίδευση και η στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση έκτακτων περιστατικών, με πρωταρχικό μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες, συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση, την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενισχύοντας τους μηχανισμούς συνεργασίας και ανταπόκρισης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.