Επιστολή-διάβημα ΠτΒ προς διεθνείς κοινοβουλευτικούς θεσμούς για τουρκολυβικό μνημόνιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, στην επιστολή της, η κ. Δημητρίου υπογραμμίζει ότι η απόφαση της Βουλής της Λιβύης ουδόλως νομιμοποιεί μια αβάσιμη, παράνομη και άκυρη συμφωνία, που στερείται νομικής βάσης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ δύο χωρών, στην προκειμένη περίπτωση της Τουρκίας και της Λιβύης, οι οποίες δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, ενώ παράλληλα αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του διεθνούς εθιμικού δικαίου.

Υπό το φως της αυξανόμενης έντασης και των τεκτονικών αλλαγών, που συντελούνται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνει η Πρόεδρος της Βουλής, η άκρως ανησυχητική αυτή εξέλιξη αντικατοπτρίζει την ευρεία επιρροή της Άγκυρας στη Λιβύη σε πολιτικό, στρατιωτικό και επενδυτικό επίπεδο, ενώ δεδομένης της μεταβατικής κατάστασης στη Λιβύη, εγείρονται ερωτήματα όσον αφορά στη νομιμότητα των πολιτικών και θεσμικών οργάνων να συνάπτουν συμφωνίες, που δεσμεύουν μακροπρόθεσμα τη χώρα.

Προστίθεται ότι στην επιστολή της, η Πρόεδρος της Βουλής υπογραμμίζει ότι η Κύπρος, ως νησιώτικο κράτος και το εγγύτερο μέλος της EE στην περιοχή, που υφίσταται εδώ και 52 χρόνια τις οδυνηρές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής και τις εντεινόμενες προκλήσεις της Τουρκίας επί του εδάφους και στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, έχει κάθε λόγο να ανησυχεί ιδιαίτερα για την εξέλιξη αυτή.

Η συγκεκριμένη ενέργεια, επισημαίνει η Πρόεδρος της Βουλής, διαταράσσει τις ισορροπίες και αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, συνιστά δε μία ακόμα πρόκληση στη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, που αφορά στις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών, υπονομεύει την ασφάλεια, αποδυναμώνει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο που απειλεί τη σταθερότητα και τη συνεργασία στη θάλασσα.

Καταλήγοντας, η κ. Δημητρίου, καλεί τους Προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών να καταδικάσουν την εν λόγω ενέργεια της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, ως μη παράγουσα έννομα διεθνή αποτελέσματα και ως μη νομιμοποιούσα το παράνομο μνημόνιο συναντίληψης Τουρκίας-Λιβύης, ενώ τους καλεί επίσης να ασκήσουν την επιρροή τους, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ώστε η Τουρκία να παραιτηθεί από τις επεκτατικές της αξιώσεις και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις.