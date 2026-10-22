ΑΚΕΛ: Ο μέσος μισθός ανεβαίνει, αλλά για χιλιάδες εργαζόμενους ο μήνας δεν βγαίνει

«Των ανθρώπων που μετρούν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα και βλέπουν το εισόδημά τους να συμπιέζεται από το κόστος της στέγασης, του ηλεκτρισμού και των βασικών αγαθών», αναφέρει σε ανακοίνωση του.

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Με αφορμή τα στοιχεία που καταγράφουν τον μέσο μισθό στις 2,6 χιλιάδες ευρώ, το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει ότι ο αριθμός αυτός στην πραγματικότητα απέχει από την καθημερινότητα της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Των ανθρώπων που μετρούν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα και βλέπουν το εισόδημά τους να συμπιέζεται από το κόστος της στέγασης, του ηλεκτρισμού και των βασικών αγαθών.

Τα ίδια στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στις €2.591, ο διάμεσος μισθός βρίσκεται μόλις στα €1.953 ακαθάριστα. Αυτό σημαίνει ότι οι μισοί υπάλληλοι αμείβονται με έως €1.953 τον μήνα. Σε αντίθεση με τον μέσο όρο, που επηρεάζεται από τους πολύ υψηλούς μισθούς, ο διάμεσος αποτυπώνει καλύτερα το κέντρο της μισθολογικής κατανομής. Για χιλιάδες εργαζόμενους, η απόσταση ανάμεσα στον μισθό τους και στις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν παραμένει μεγάλη.

Το ΑΚΕΛ επιμένει στην ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος ζωής, στην ετήσια αναπροσαρμογή του με βάση την ΑΤΑ και στον καθορισμό της ωριαίας απόδοσής του. Η ανάπτυξη της οικονομίας δεν μπορεί να στηρίζεται στους χαμηλούς μισθούς χιλιάδων νέων εργαζομένων. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αμείβονται με μισθούς που να τους επιτρέπουν να ζουν αξιοπρεπώς, να αποκτήσουν τη δική τους στέγη και να σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Γι' αυτό επιβάλλεται η κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου για την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπως προνοεί άλλωστε και η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Παράλληλα, οφείλει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την υποχρεωτική εφαρμογή των βασικών όρων των συμφωνημένων κλαδικών συμβάσεων από όλους τους εργοδότες των αντίστοιχων κλάδων. Όπου το κράτος παραχωρεί επιδοτήσεις ή αναθέτει δημόσια έργα και συμβάσεις, πρέπει να απαιτεί την εφαρμογή των αντίστοιχων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αποτυπώνεται σε πραγματική βελτίωση των εισοδημάτων και της ζωής των εργαζομένων. Τα αυξημένα κρατικά πλεονάσματα πρέπει να στηρίξουν εκείνους που πιέζονται περισσότερο από την ακρίβεια. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο δικαιούνται να βλέπουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και στο δικό τους σπίτι.