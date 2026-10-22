Προσοχή: Εντόπισαν 28.000 προφυλακτικά-απομιμήσεις - Κίνδυνοι για την υγεία - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 22 Οκτωβρίου 2026, κατόπιν σχετικής ανάλυσης κινδύνου, επιλέχθηκε για ακτινοδιαγνωστικό και φυσικό έλεγχο εμπορευματοκιβώτιο που μετέφερε ομαδοποιημένο φορτίο με προϊόντα για πολλαπλούς παραλήπτες.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν 28.000 τεμάχια προφυλακτικών, τα οποία, βάσει των πρώτων ενδείξεων και των παραστατικών και τιμολογίων που υποβλήθηκαν, φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γνωστής εμπορικής επωνυμίας, καθώς πρόκειται για απομιμήσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι απομιμήσεις. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία κατάσχεσής τους, με τελικό προορισμό την καταστροφή τους.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τελωνείο Λεμεσού.

Με αφορμή την υπόθεση, το Τμήμα Τελωνείων επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του προς το κοινό για τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχει η χρήση προϊόντων-απομιμήσεων.

Όπως επισημαίνει, τα προϊόντα αυτά δεν κατασκευάζονται κατ’ ανάγκη με τα ίδια υλικά και τις ίδιες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζουν οι κατασκευαστές αυθεντικών προϊόντων.

Ιδιαίτερα σοβαροί είναι οι κίνδυνοι στην περίπτωση των προφυλακτικών, καθώς η χρήση προϊόντων αμφίβολης ποιότητας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αλλά και να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Το Τμήμα Τελωνείων υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της προσοχής κατά την αγορά τέτοιων προϊόντων, καθώς οι απομιμήσεις ενδέχεται να μην παρέχουν την προστασία που αναμένεται από τα αυθεντικά προϊόντα.