Σκληρή απάντηση από το Hadassah στη Λεμεσό - «Δεν πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση σε ασθενή»

Συγκεκριμένα, το Hadassah Medical Center στη Λεμεσό, σε σχέση με την αναφορά του δημοσιεύματος ότι το κέντρο βρίσκεται «στο μικροσκόπιο του Υπουργείου έπειτα από καταγγελίες», σημειώνει ότι «δεν εκκρεμεί συγκεκριμένη καταγγελία ούτε μας έχει γνωστοποιηθεί εύρημα που να θέτει υπό αμφισβήτηση τη νόμιμη σημερινή λειτουργία του Κέντρου».

Επίσης, κάνει λόγο για ελλιπή εικόνα στο δημοσίευμμα σχετικά με τη στελέχωση του κέντρου, λόγω της αναφοράς για τρεις ιατρούς, ενώ, όπως διευκρινίζει «είχε ήδη κοινοποιηθεί κατάλογος 15 γιατρών και δύο κλινικών διαιτολόγων και είχε εξηγηθεί ότι συζητείται πρόσθετος κατάλογος άλλων 15 γιατρών με το Hadassah, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι από πλευράς του κέντρου «στη δημοσιογράφο αναφέρθηκε επίσης τηλεφωνικά ότι στο Κέντρο εργοδοτούνται πέντε έμπειροι, αδειούχοι νοσηλευτές και επιπλέον επτά επαγγελματίες φυσικοθεραπείας και άσκησης» και ότι «είχε δοθεί ενημέρωση και για τη συμμετοχή των φυσικοθεραπευτών στο ΓεΣΥ», ενώ «η πρόσθετη αυτή στελέχωση δεν παρουσιάστηκε στο δημοσίευμα».

Προσθέτει πως «εξηγήθηκε ακόμη ότι βρίσκεται σε συζήτηση με το Hadassah πρόσθετος κατάλογος άλλων 15 γιατρών, οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εγκρίσεις. Δεν τους παρουσιάζουμε ως ήδη ενταγμένους συνεργάτες».

Όσον αφορά την θέση του δημοσιεύματος ότι «θεραπεύουν μέσω τηλεφώνου», το κέντρο κάνει λόγο για «παραπλανητική παρουσίαση της εξειδικευμένης δεύτερης ιατρικής γνώμης που ζητά ο τοπικός γιατρός». Σχετικά με τη διαδικασία της δεύτερης γνώμης, η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι «ο τοπικός γιατρός αξιολογεί τον φάκελο και την κλινική εικόνα. Εφόσον κρίνει ότι ενδείκνυται εξειδικευμένη δεύτερη γνώμη και ο ασθενής επιθυμεί να προχωρήσει, συντάσσει ιατρική έκθεση και θέτει συγκεκριμένα κλινικά ερωτήματα στον κατάλληλο ειδικό των νοσοκομείων Hadassah στην Ιερουσαλήμ». Αναφέρει, επίσης, ότι «η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά τηλεκαθοδήγηση ιατρικής πράξης στον χώρο μας από γιατρό που βρίσκεται στο Ισραήλ».

Σημειώνει, επίσης, «προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης γύρω από τη νόμιμη, αδειοδοτημένη σημερινή λειτουργία του ιατρικού και ακτινοδιαγνωστικού κέντρου». Η ανακοίνωση σημειώνει ότι «είχε επίσης διευκρινιστεί η θέση μας ότι δεν απαιτείται χωριστή άδεια λειτουργίας ιατρικού κέντρου για τις συγκεκριμένες σημερινές δραστηριότητες, πέραν των εφαρμοστέων επαγγελματικών και επιμέρους απαιτήσεων, και ότι η απαιτούμενη άδεια του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος έχει εξασφαλιστεί».

Επισημαίνεται ότι «το Hadassah Medical Center Limassol λειτουργεί νόμιμα, με τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για τη σημερινή λειτουργία του ως ιατρικού και ακτινοδιαγνωστικού κέντρου» και ότι «η πιθανή αναβάθμισή του σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας αποτελεί χωριστή διαδικασία ανάπτυξης και πρόσθετης αδειοδότησης. Δεν αναιρεί την υφιστάμενη νόμιμη λειτουργία του ούτε σημαίνει ότι αναμένει άδεια για τις σημερινές υπηρεσίες που καλύπτονται από το ισχύον πλαίσιό του».

Κατηγορηματική είναι, επίσης, η τοποθέτηση του κέντρου σε σχέση με «υπόνοια παροχής θεραπείας, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση σε ασθενή στο Κέντρο», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται ότι «δεν πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση σε ασθενή στο Hadassah Medical Center Limassol» και ότι «ο εξοπλισμός δεν αποκρύφθηκε», αφού «στις 26 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της υποβολής του τελικού φακέλου για την αδειοδότηση του απεικονιστικού κέντρου, κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας αναλυτικός κατάλογος στον οποίο αναφέρονταν ρητά το σύστημα πλασμαφαίρεσης και η μονάδα οζονοθεραπείας». Σημειώνεται, δε, ότι «η αγορά εξοπλισμού για σχεδιαζόμενη υπηρεσία δεν αποτελεί απόδειξη ότι η υπηρεσία παρασχέθηκε. Οι υπόνοιες δεν μπορούν να υποκαθιστούν συγκεκριμένα ευρήματα».

Τέλος, η ανακοίνωση αναφέρει ότι «το ελάχιστο που απαιτείται είναι άμεση αλλαγή των παραπλανητικών τίτλων και διόρθωση της εισαγωγής, των αντίστοιχων σημείων του άρθρου και της δημόσιας προεπισκόπησής του» και ότι «η διόρθωση πρέπει να γίνει στον ίδιο σύνδεσμο που ήδη κυκλοφορεί, με εμφανή σημείωση των αλλαγών, καθώς και στις αναρτήσεις των λογαριασμών της εφημερίδας που προωθούν το θέμα».

Καταληκτικά, δηλώνεται ότι «το Hadassah Medical Center Limassol αποδέχεται τον έλεγχο και απαντά με στοιχεία», ενώ παράλληλα «απαιτεί την ίδια ακρίβεια και υπευθυνότητα από όσους ενημερώνουν το κοινό. Δεν θα ανεχθεί από κανέναν δημοσιεύματα που, μέσω ανακριβειών και υπονοουμένων, πλήττουν αδικαιολόγητα το καλό όνομα και τη φήμη του»

ΚΥΠΕ