Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον 14χρονο Στυλιανό - «Δεν έκανε κουβέντες παιδιού»

«Με βάση την εμπειρία μου, με βάση την εικόνα που έδειχνε, ήταν δεδομένο ότι δεν θα είχε θετική εξέλιξη, αλλά δεν περίμενα ότι θα κάνει αυτή την πράξη. Εγώ νόμιζα ότι θα ανοίξει μια μέρα την πόρτα και θα φύγει από το σπίτι», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο εκπαιδευτικός, διαβάζοντας με λυγμούς την κατάθεση που έδωσε το 2020 στον ποινικό ανακριτή, περιέγραψε την εικόνα ενός παιδιού που, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν παραμελημένο, κουρασμένο και απομονωμένο από τους συμμαθητές του, ενώ η καθημερινότητά του περιστρεφόταν γύρω από τις εργασίες στη φάρμα της οικογένειάς του.

Ο ίδιος ήταν ο ειδικός εκπαιδευτικός του Στυλιανού κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013, όταν το παιδί φοιτούσε στην γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας. Όπως κατέθεσε, του παρείχε ειδική στήριξη για την κάλυψη μαθησιακών κενών, σε τρεις διδακτικές περιόδους των 40 λεπτών την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το μαθησιακό επίπεδο του παιδιού αντιστοιχούσε στην α’ τάξη δημοτικού, παρότι φοιτούσε στην γ’ τάξη, καθώς δεν ήξερε να διαβάζει, προσθέτοντας ότι «κατέβαλλε προσπάθειες στο μέγιστο για να μάθει».

Αναφερόμενος στην κατάσταση του παιδιού στο σχολείο, ο μάρτυρας είπε ότι συχνά έβρισκε τον Στυλιανό να κοιμάται στο θρανίο, όταν πήγαινε να τον παραλάβει για το μάθημα ειδικής εκπαίδευσης. «Όταν προσπαθούσαμε να τον ξυπνήσουμε δεν ξυπνούσε, ενώ η δικαιολογία που μας έλεγε ήταν ότι ήταν κουρασμένος, γιατί ήταν μέχρι τις 11 το βράδυ στη φάρμα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο Στυλιανός του μιλούσε για τις εργασίες που έκανε στη φάρμα, λέγοντάς του ότι έβγαζε τα ζώα για βοσκή με τη μαγκούρα. «Ένα πρωινό άργησε να έρθει στο σχολείο και ο λόγος που άργησε να έρθει, μου είχε πει ότι ήταν επειδή ξεγεννούσαν ζώα», σημείωσε.

Σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενας Κωνσταντίνου, αν ο Στυλιανός του έλεγε ότι του άρεσαν οι εργασίες που έκανε στη φάρμα, ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν έτυχε να του πει ότι του άρεσαν, αλλά, αντίθετα, του έλεγε ότι του επέβαλλαν να εργάζεται. Πρόσθεσε ότι το παιδί του έλεγε πως ήθελε να μάθει να διαβάζει για να γίνει «κάτι» στο μέλλον. «Το κάτι όμως δεν το προσδιόρισε ποτέ», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις κατ’ οίκον εργασίες του Στυλιανού, ο μάρτυρας είπε ότι το παιδί ουδέποτε τις έκανε, ενώ του έλεγε ότι δεν είχε χρόνο επειδή εργαζόταν στη φάρμα μέχρι αργά το βράδυ.

Ερωτηθείς γιατί, όπως ανέφερε στην ανακριτική του κατάθεση, θεωρούσε ότι ο Στυλιανός ήταν ταλαιπωρημένος, σκεπτικός και σκυθρωπός, ο μάρτυρας απάντησε ότι αυτό οφειλόταν στις οικογενειακές συνθήκες που βίωνε. «Δεν ζούσε την παιδικότητά του», είπε.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του Στυλιανού με τα άλλα παιδιά, ο μάρτυρας ανέφερε ότι οι συμμαθητές του τον απομόνωναν λόγω της εμφάνισης και της μυρωδιάς του. Όπως είπε, όταν είχε ο ίδιος καθήκοντα επιτήρησης τα διαλείμματα, το παιδί τον πλησίαζε και του μιλούσε για τη φάρμα και τα ζώα. «Δεν έκανε κουβέντες παιδιού», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο που αντιμετώπιζε την απομόνωση από τους συμμαθητές του, ο μάρτυρας είπε ότι, κατά την άποψή του, το παιδί δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς ήταν παραμελημένο από την οικογένειά του. «Αν ήταν φροντισμένος από την οικογένεια, ίσως να μπορούσε να κάνει φίλους και παρέες», σημείωσε.

Περιγράφοντας την εξωτερική εμφάνιση του παιδιού, ο μάρτυρας είπε ότι είχε μαυρισμένα νύχια, ακαθαρσίες στο δέρμα και βρόμικα μαλλιά, ενώ η μυρωδιά του ήταν δυσάρεστη και έντονη. Όπως κατέθεσε, δεν θυμόταν να τον είχε δει ποτέ καθαρό ή χωρίς την έντονη μυρωδιά των ζώων.

«Τα νύχια του ήταν κατάμαυρα, το δέρμα του είχε μαυρίλες παντού, τα μαλλιά του ήταν πισσωμένα, η μυρωδιά δε, δεν μπορούσες να την αντέξεις», είπε, προσθέτοντας ότι το παιδί φορούσε σκισμένα παπούτσια, μεγαλύτερου μεγέθους και βρόμικα ρούχα. «Θυμάμαι να φοράει ένα πουλόβερ γούνινο που ήταν άσπρο αλλά από τις ακαθαρσίες έγινε μαύρο», είπε. «Όταν πηγαίναμε να πλυθεί, χρησιμοποιούσαμε σαπούνι και νερό, αλλά οι μαυρίλες ήταν τόσο πολλές πάνω του, που δεν έφευγαν. Μύριζε παντού. Η μπόχα ήταν ανυπόφορη», συμπλήρωσε.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης στην αγωνία του παιδιού για τα μικρότερα αδέλφια του. Όπως κατέθεσε, ο Στυλιανός του έλεγε συχνά ότι ήθελε να έχουν φαγητό και να μην αναγκαστούν να εργαστούν στη φάρμα, ώστε να μη βιώσουν όσα περνούσε ο ίδιος. «Μου τις έκανε σχεδόν πάντα αυτές τις αναφορές. Ήταν η έγνοια του», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα του Στυλιανού του είχε αναφέρει περιστατικά έντονων καβγάδων με τον πατέρα, καθώς και ότι ο τελευταίος έπινε αλκοόλ, είχε εξωσυζυγικές σχέσεις και δεν έδινε χρήματα στην οικογένεια.

Ο μάρτυρας είπε ότι ο ίδιος δεν έτυχε να γνωρίσει τον πατέρα του Στυλιανού, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθεί για τη μαθησιακή κατάσταση ή την πρόοδο του παιδιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε περιστατικό κατά το οποίο ο Στυλιανός έφυγε από το σπίτι μετά από οικογενειακό καβγά και πέρασε ολόκληρη τη νύχτα στα χωράφια. Σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής για το πότε συνέβη το περιστατικό, ο μάρτυρας είπε ότι, εξ όσων θυμόταν, ήταν τον Μάιο του 2013. Όπως ανέφερε, την επόμενη ημέρα η μητέρα ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία και τις ΥΚΕ. Σημείωσε ακόμη ότι «η μητέρα την είχε βγάλει στο αυτοκίνητο εκείνη τη μέρα και θυμάμαι να ήρθε έξω από την τάξη μου και να μου ζήτησε τσιγάρο, αλλά της είπα ότι δεν καπνίζω».

Πρόσθεσε ότι οι καβγάδες στην οικογένεια ήταν συχνοί και ότι, όταν ο ίδιος ρωτούσε τον Στυλιανό τι συνέβαινε, το παιδί απέφευγε να απαντήσει. Όπως είπε, μετά από κάποια περιστατικά καβγάδων μεταξύ του πατέρα και της μητέρας, η τελευταία έφευγε από το σπίτι μαζί με τα παιδιά και μετέβαιναν στην πατρική της κατοικία στην Κοκκινοτριμιθιά, με αποτέλεσμα ο Στυλιανός να μην πηγαίνει σχολείο για κάποιες μέρες, λόγω αδυναμίας της μητέρας να τον μεταφέρει από την Κοκκινοτριμιθιά στην Αγία Βαρβάρα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι σε πολυθεματική συνάντηση για τον Στυλιανό είχε αναφέρει πως το παιδί ήταν «αμέτοχος θεατής» σε περιστατικά βίας στο σπίτι. Είπε επίσης ότι το παιδί δεν συμμετείχε σε σχολικές εκδρομές, καθώς, σύμφωνα με όσα γνώριζε, οι γονείς του δεν έδιναν χρήματα για το φαγητό και τη μεταφορά του.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή με την αντεξέταση του μάρτυρα.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019 και εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

ΚΥΠΕ