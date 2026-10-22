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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Απάτη με το όνομα του Σάββα Αγγελίδη - Τι πρέπει να γνωρίζετε - Δείτε παράδειγμα

 22.10.2026 - 17:04
Προσοχή: Απάτη με το όνομα του Σάββα Αγγελίδη - Τι πρέπει να γνωρίζετε - Δείτε παράδειγμα

Η Αστυνομία λαμβάνει πληροφορίες από πολίτες σχετικά με απατηλά μηνύματα, στα οποία εμφανίζεται ως αποστολέας ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, κ. Σάββας Αγγελίδης.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομα και την ιδιότητά του, επιχειρώντας να προσδώσουν αξιοπιστία στα μηνύματά τους και να παραπλανήσουν τους παραλήπτες.

Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην ανταποκρίνεται στα εν λόγω μηνύματα και να μην ακολουθεί τυχόν οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Παράλληλα, συστήνεται να αποφεύγει το άνοιγμα συνδέσμων ή συνημμένων αρχείων και την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών.

Η αναγραφή του ονόματος ή της ιδιότητας ενός αξιωματούχου σε ένα μήνυμα δεν διασφαλίζει τη γνησιότητά του.

Το κοινό καλείται να μην ανταποκρίνεται στα εν λόγω μηνύματα, καθώς πρόκειται για απάτη.

Συμβουλές:

Τα μηνύματα φαίνεται μέχρι στιγμής να αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων (WhatsΑpp).

Σε περίπτωση που πολίτης ανταποκριθεί και ακολουθήσει τον απατηλό σύνδεσμο, αυτόματα οι επιτήδειοι αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Ως μέτρο ασφαλείας, οι πολίτες καλούνται να μεταβούν στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους και να κάνουν έλεγχο στον τομέα «Συνδεδεμένες Συσκευές» όπου μπορούν να ελέγξουν εάν υπάρχει άλλη συνδεδεμένη συσκευή.

Ως επιπλέον μέτρο ασφαλείας, μπορούν επίσης να εφαρμόσουν μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού τους, την «Επαλήθευση Δύο Βημάτων».

Δείγμα απατηλού μηνύματος:

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