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ΔΙΕΘΝΗ

Τρανς Βραζιλιάνα influencer συνελήφθη στην Αίγυπτο για παρενόχληση ανδρών - Τα βίντεο που την «έκαψαν»

 22.10.2026 - 20:48
Τρανς Βραζιλιάνα influencer συνελήφθη στην Αίγυπτο για παρενόχληση ανδρών - Τα βίντεο που την «έκαψαν»

Στη σύλληψη της πιο γνωστής τρανς influencer στη Βραζιλία, Μαλεβόλα Άλβες, για «άσεμνη συμπεριφορά» και «παρενόχληση ανδρών» προχώρησαν οι αρχές στην Αίγυπτο.

Η σύλληψη της Άλβες που έχει πάνω από 1,4 εκατομμύρια followers, αλλά και μιας φίλης της με την οποία έκαναν το ταξίδι στην Αίγυπτο, έγινε την Τρίτη στην Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εσωτερικών, «επειτα από έρευνα για τις συνθήκες γύρω από βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία εμφανίζονται δύο (αλλοδαπές) τουρίστριες να επιδίδονται σε άσεμνη και επιδεικτική συμπεριφορά, να κάνουν σεξουαλικές χειρονομίες και να παρενοχλούν περαστικούς σε δημόσιους χώρους διαφόρων επαρχιών, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τις δύο γυναίκες στην Αλεξάνδρεια»

Στα επίμαχα βίντεο φαίνεται η Μαλεβόλα Άλβες και η φίλη της να τραβάνε έναν άνδρα μέσα σε ένα βαν, να τον αγγίζουν και να του κάνουν σεξουαλικές χειρονομίες.


Σε άλλα βίντεο φαίνονται οι δύο συλληφθείσες να χορεύουν έξαλλα και να παρενοχλούν τον οδηγό του βαν τους.

🇧🇷❗️🇪🇬 Presa por "insinuações sexuais" no Egito, influencer trans brasileira é LIBERTADA sob fiança — Metrópoles

Malévola Alves pagou equivalente a R$ 10,1 mil para responder a processo em liberdade

Paradeiro, contudo, é desconhecido e não há informações sobre retorno ao Brasil https://t.co/JaoWUGPcga pic.twitter.com/MRe7th3MPt

— RT Brasil (@rtnoticias_br) October 21, 2026
Κλείσιμο

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Αιγύπτου αναφέρεται, επίσης, ότι «κατά την ανάκρισή τους, οι γυναίκες ομολόγησαν τις πράξεις τους, παραδεχόμενες ότι κατέγραψαν τα βίντεο και τα ανάρτησαν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να αυξήσουν τις προβολές. Ελήφθησαν τα προβλεπόμενα νομικά μέτρα και η Εισαγγελία ανέλαβε την έρευνα».

Πριν από την ανακοίνωση των αρχών, η Αλβες είχε αναφέρει μέσω social media ότι η ίδια και η φίλη της οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα ενώ έκαναν βόλτα στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με την περιγραφή της, οι αστυνομικοί κράτησαν τα διαβατήριά τους και τις ρώτησαν σχετικά με το φύλο τους.

Όπως γνωστοποίησαν οι δικηγόροι της, η τρανς influencer και η φίλη της, η οποία φέρεται να είναι επίσης τρανς, αφέθηκαν ελεύθερες μετά από καταβολή εγγύησης. Ωστόσο οι νομικοί μπελάδες τους δεν έχουν τελειώσεις καθώς δεν αποκλείεται να κληθούν αργότερα να προσέλθουν σε δικαστήριο

Protothema.gr

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