VIDEO: Η διαδικτυακή παγίδα που κατέληξε σε τραγωδία - Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα του 15χρονου Χριστόφορου

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, άγνωστα άτομα, χρησιμοποιώντας ψεύτικα προφίλ στο διαδίκτυο, φέρεται να τον παρέσυραν σταδιακά σε μια σειρά από σκληρές διαδικτυακές προκλήσεις, ασκώντας του πίεση και φτάνοντας, σύμφωνα με τις περιγραφές, στο σημείο να απειλούν ακόμη και την οικογένειά του.

Η συμπεριφορά του Χριστόφορου άλλαξε αισθητά, ωστόσο αρχικά οι γονείς του θεώρησαν ότι επρόκειτο για μια δύσκολη περίοδο της εφηβείας ή για το άγχος που προκαλούσαν τα μαθήματα.

Ο πατέρας του, Γιώργος Νικολάου, περιέγραψε στο Sigma τις αλλαγές που παρατηρούσε στον γιο του, εκφράζοντας την ανησυχία του για την απότομη μεταβολή στη συμπεριφορά του.

«Έβλεπα μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν μιλούσε. Ήταν σαν το ρομπότ. Του λέω, Χριστόφορέ μου, τι έχεις; “Τίποτα, παπά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο γιος του πίστεψε αρχικά ότι είχε γνωρίσει νέους φίλους μέσω του διαδικτύου. Σταδιακά, όμως, οι επαφές αυτές φέρεται να μετατράπηκαν σε εφιάλτη, με τις πιέσεις και τις απειλές να επηρεάζουν την καθημερινότητά του.

Από τον ανείπωτο πόνο στον αγώνα για ενημέρωση

Σήμερα, οι γονείς του Χριστόφορου προσπαθούν να μετατρέψουν την απώλεια του παιδιού τους σε έναν διαρκή αγώνα ενημέρωσης και πρόληψης, με στόχο να προστατεύσουν άλλες οικογένειες από παρόμοιες εμπειρίες.

Μιλώντας στο Sigma, ο πατέρας του απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους και τις επαφές τους με άτομα που δεν γνωρίζουν στην πραγματική ζωή.

«Ο στόχος μας είναι να στείλουμε το μήνυμα σε όλους τους γονιούς στον κόσμο πως κανένα παιδί δεν είναι ασφαλές. Μιλάμε τώρα πως όσο παίζουν τα παιδιά σας στο ίντερνετ και σε παιχνίδια online με άτομα που δεν ξέρουν, έχουν κίνδυνο», σημείωσε ο κ. Νικολάου.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η οικογένεια, η οποία διαμένει στην Αγγλία και κατάγεται από την Κύπρο, έχει γνωρίσει δεκάδες παρόμοιες περιπτώσεις παιδιών που έχασαν άδικα τη ζωή τους, τόσο στην Αγγλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Δωρεάν ενημερωτικές δράσεις στη μνήμη του 15χρονου

Στη μνήμη του γιου τους, οι γονείς δημιούργησαν το Christoforos Charity Foundation, μέσα από το οποίο διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτικές ομιλίες και παρουσιάσεις σε σχολεία και κοινότητες.

Οι δράσεις επικεντρώνονται στους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από τις διαδικτυακές γνωριμίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την επικοινωνία με αγνώστους που χρησιμοποιούν ψεύτικες ταυτότητες.

Στόχος είναι να ενημερωθούν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα προειδοποιητικές ενδείξεις και να αναζητούν βοήθεια όταν διαπιστώνουν ότι ένα παιδί ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η ιστορία του Χριστόφορου, όπως παρουσιάζεται μέσα από το ρεπορτάζ του Sigma, αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών, αλλά και για μεγαλύτερη επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου.

Το μήνυμα της οικογένειας είναι σαφές: οι γονείς χρειάζεται να δείχνουν ενδιαφέρον για τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους, να παρατηρούν τυχόν απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά τους και να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο τα παιδιά θα αισθάνονται ασφαλή να μιλήσουν για όσα τα προβληματίζουν.