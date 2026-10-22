Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη - Εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα έγινε περίπου στις 13:45, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα παρασύρθηκε από το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα κάτω άκρα.

Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, που έφτασε στο σημείο με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες. Η γυναίκα, μόλις απεγκλωβίστηκε, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Protothema.gr