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ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη - Εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια

 22.10.2026 - 21:45
Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη - Εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με μία γυναίκα να παρασύρεται και να εγκλωβίζεται κάτω από φορτηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα έγινε περίπου στις 13:45, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα παρασύρθηκε από το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα κάτω άκρα.

Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, που έφτασε στο σημείο με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες. Η γυναίκα, μόλις απεγκλωβίστηκε, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Protothema.gr

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