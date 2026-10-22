Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 22/10 η κλήρωση του Τζόκερ.

Οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι: 9,6, 14, 12,31 και Τζόκερ ο αριθμός: 9.

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