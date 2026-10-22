Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες

Προεδρικές 2028: Ανακατεύεται η τράπουλα - Η επιστροφή Αβέρωφ, ο παράγοντας Φειδίας και το μεγάλο δίλημμα του ΔΗΣΥ για Χριστοδουλίδη
Δύο χρόνια πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028, η πολιτική σκακιέρα της Κύπρου έχει ήδη αρχίσει να κινείται με έντονους ρυθμούς. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό η μάχη για το προεδρικό χρίσμα παίρνει πλέον συγκεκριμένη μορφή, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να κρατήσει ενωμένη την παράταξη, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραμένει το πρόσωπο γύρω από το οποίο περιστρέφεται μεγάλο μέρος των πολιτικών υπολογισμών.