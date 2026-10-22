Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο - Πότε αναμένεται η σκόνη

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση κυρίως στα παράλια, παραμένοντας όμως γενικά κοντά στις εποχικές μέσες τιμές.