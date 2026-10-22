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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο - Πότε αναμένεται η σκόνη

 22.10.2026 - 22:35
Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο - Πότε αναμένεται η σκόνη

Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας από το Σάββατο ενδέχεται να είναι αυξημένες.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση κυρίως στα παράλια, παραμένοντας όμως γενικά κοντά στις εποχικές μέσες τιμές.

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Δύο χρόνια πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028, η πολιτική σκακιέρα της Κύπρου έχει ήδη αρχίσει να κινείται με έντονους ρυθμούς. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό η μάχη για το προεδρικό χρίσμα παίρνει πλέον συγκεκριμένη μορφή, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να κρατήσει ενωμένη την παράταξη, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραμένει το πρόσωπο γύρω από το οποίο περιστρέφεται μεγάλο μέρος των πολιτικών υπολογισμών.

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