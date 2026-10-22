Υπόσχεση για το 2027 για δύο δρόμους-«κλειδιά» - Οι ημερομηνίες που τέθηκαν στη Βουλή

«Εκκρεμεί η φάση Α2, το τμήμα Παλώδιας-Άλασσα-Μονάγρι. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος γιατί ένα κομμάτι του δρόμου είναι εντός της ζώνης Νatura. Αναμένουμε την έγκριση προς τα τέλη του 2026. Η πολιτική βούληση είναι να προχωρήσει το έργο. Οι όποιες καθυστερήσεις έχουν να κάνουν ακριβώς γενικά με τον τρόπο μελέτης των έργων», ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής η Υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη.

«Το Πελένδρι θρηνεί εννιά νεκρούς στον δρόμο Λεμεσού - Σαϊττά. Το έργο πρέπει να τελειώσει, δεν μας παίρνει άλλο, δεν θέλουμε άλλους νεκρούς», δήλωσε εκπρόσωπος του συμπλέγματος Τροόδους και Ορεινής Πιτσιλιάς.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καραϊσκάκης ανέφερε ότι «η Λεμεσός χρειάζεται τον δρόμο, χρειάζεται άμεσα να επανεκκινήσει η δεύτερη φάση».

«Έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσει αυτός ο δρόμος. Η Λεμεσός δίνει στο ΑΕΠ περισσότερο από το 50% και παίρνει πίσω έργα γύρω στο 5%», είπε η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου.

«Η μόνη μελέτη βιωσιμότητας που χρειάζεται είναι πρώτα από όλα η βιωσιμότητα της υπαίθρου. Εκείνοι που συνεχίζουν να διαμένουν στις ορεινές περιοχές, είναι εκείνοι που φυλάνε Θερμοπύλες», είπε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου.

«Εγώ είμαι δύσπιστος, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες το 2027. Αυτόν τον δρόμο τον χρησιμοποιώ καθημερινά. Κινδυνεύουμε μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Θέλουμε χρονοδιαγράμματα και πολιτική βούληση», συμπλήρωσε.

«Ο κοινοτάρχης της κοινότητάς μου είπε ότι χάθηκαν εννιά άτομα σε αυτόν τον δρόμο, οι δύο από τους εννιά είναι συγγενικά μου πρόσωπα», είπε η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου.

«Έχει 28 χρόνια που ακούμε τα ίδια πράγματα, είναι απαράδεκτο. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό εάν δεν εξαγγελθεί το συγκεκριμένο έργο και άλλα», ανέφερε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης.

«Από κυκλοφοριακής πλευράς, αρχίζουμε με τα τμήματα που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Το πρώτο τμήμα που κατασκευάστηκε είχε χαρακτηριστεί ως το πιο μελανό σημείο του δρόμου, είχε πάρα πολλά δυστυχήματα. Δεν ήταν η πρόθεση να γίνει σε δύο τμήματα το έργο, η μελέτη έγινε ενιαία», ανέφερε εκπρόσωπος των Δημοσίων Έργων.

«Η σημερινή Κυβέρνηση γίνεται σάκος του μποξ. Το έργο προκηρύχθηκε το 2019. Η τελευταία φορά που είδα έργα στη Λεμεσό ήταν επί προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου και μετά το 2019 όταν ξεκίνησε αυτός ο δρόμος. Αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί να τα μαζέψει όλα και να θέσει τα δικά της χρονοδιαγράμματα», είπε η Υπουργός Μεταφορών.

«Και για τον δρόμο Λεμεσού – Σαϊττά και για τον δρόμο Πάφου – Πόλης, η δική μου επιθυμία είναι περί τα μέσα του 2027 να προκηρυχθούν και οι δύο δρόμοι», ανέφερε η κ. Τσολάκη.

Αναφορικά με τη β' φάση του έργου, εκπρόσωπος των Δημοσίων Έργων ανέφερε ότι αυτή η φάση αφορά δρόμο 11 χιλιόμετρα, από το Μονάγρι μέχρι τον Σαϊττά.

«Αυτή τη στιγμή ωριμάζουμε τη φάση Α2 για να προχωρήσει το συντομότερο», σημείωσε.

«Η δέσμευση μας είναι να δώσουμε τη γνωμάτευσή μας μέχρι τον Δεκέμβριο», είπε εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Η Υπουργός μας ενημέρωσε ότι η περιβαλλοντική μελέτη ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο. Κρατούμε αυτή τη δέσμευση και θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε την τήρησή της ώστε να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση η προκήρυξη και η κατασκευή της επόμενης φάσης», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Καραϊσκάκης.

«Ζητούμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα μέχρι την έναρξη των εργασιών της. Η Λεμεσός και οι κοινότητες μας περιμένουν χρόνια αυτό το έργο. Θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε μέχρι την υλοποίησή του», πρόσθεσε.

«Η αναγκαιότητα του έργου είναι μεγάλη. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών κινδυνεύουν καθημερινά. Πρώτα απ’ όλα πλέον τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας τους», δήλωσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου.

«Ως ΑΚΕΛ καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει πολιτική ευθύνη για τη συνέχιση του έργου και αφού έχει μοιράσει διάφορες υποσχέσεις να προχωρήσει και στις πράξεις, διότι χωρίς τον δρόμο Λεμεσού - Σαϊττά, η ορεινή ύπαιθρος της Λεμεσού παραμένει στην άκρη», πρόσθεσε.

«Προειδοποιούμε ότι εάν δεν υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός που να αυξάνει τις δαπάνες για τη Λεμεσό εμείς θα καταψηφίσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό», είπε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης.

Κενές 18 από τις 44 θέσεις τεχνικών στο ΤΟΜ, προσπάθειες για προσέλκυση προσωπικού

Κενές παραμένουν 18 από τις 44 θέσεις τεχνικών στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), ποσοστό που ανέρχεται στο 40% και δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και πολλές καθυστερήσεις. Το θέμα συζητήθηκε την Πέμπτη στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, παρουσία της Υπουργού Μεταφορών, Εύης Τσολάκη.

Η κ. Τσολάκη αναγνώρισε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης και σημείωσε ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τη ρύθμιση των μισθών, επιδιώκοντας να καταστήσει τις θέσεις πιο ελκυστικές για υποψήφιους εργαζομένους.

Επιπλέον, η Υπουργός είπε ότι εξετάζεται πρόταση για τη δημιουργία νέας επαγγελματικής δομής στο ΤΟΜ, που θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων υποστελέχωσης του Τμήματος.

«Έχουμε καταθέσει τις δικές μας εισηγήσεις προς το τμήμα δημόσιας διοίκησης και προσωπικού, έτσι ώστε να τροποποιηθεί το σχέδιο υπηρεσίας και να οδηγήσει σε αναβάθμιση των κλιμάκων, αλλά και η διαδικασία πρόσληψης να γίνεται μέσα από εσωτερικές εξετάσεις και όχι από την διαδικασία η οποία ισχύει σε ολόκληρη την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου.

«Ζητούμε επίσης από το Υπουργείο Παιδείας να εφαρμόσει προγράμματα ώστε να αναπτυχθεί το εν λόγω επάγγελμα και να διοχετεύονται νέα παιδιά προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στους τομείς του ελέγχου και των εξεταστών», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ