Ο Πούτιν δηλώνει ότι η γη της ανατολικής Ουκρανίας είναι ιστορικά ρωσική

Δήλωσε επίσης ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές τριμερείς συνομιλίες στις οποίες θα μετέχουν η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, θα πρέπει να εστιάσουν στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να συζητηθούν επίσης ευρύτερα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Δεν έχουμε λάβει πρόσκληση για ειρηνευτικές συνομιλίες στη σύνοδο της G20, λέει ο Ζελένσκι

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι η ταχύτητα του Starlink δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα, προσθέτοντας ότι ελπίζει να συζητήσει το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εντός των επόμενων ημερών.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες κατά τη σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια πρόσκληση.

«Διακυβεύεται σαφώς ένα ζήτημα - να εξαναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο. «Είναι δυνατόν, με τη μεσολάβηση του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και των εταίρων μας. Νομίζω ότι όλα είναι δυνατά και μπορούμε να υπολογίζουμε σε μια συνάντηση στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20», κατέληξε.

Protothema.gr