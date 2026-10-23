Μπαράζ συλλήψεων από την Αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες - Τι συνέβη

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων ληστεία, διάρρηξη, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, καθώς και για εκκρεμή εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 322 οδηγοί και 105 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 28 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 160 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 83 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δύο οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 124 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες, καθώς και δύο προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.