Σε συναγερμό η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από οικία

Ήταν γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας του ιδιοκτήτη του στο Φρέναρος.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.