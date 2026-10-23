Σε συναγερμό η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από οικία

Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη
Πίσω από τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διαμορφώνεται ήδη η μάχη του 2028.
Ήταν γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας του ιδιοκτήτη του στο Φρέναρος.
Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Οι εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.
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