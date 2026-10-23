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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από οικία

 23.10.2026 - 06:58
Σε συναγερμό η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από οικία

Σε συναγερμό τέθηκαν Αστυνομία και Πυροσβεστική στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ήταν γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας του ιδιοκτήτη του στο Φρέναρος.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.

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