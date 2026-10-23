Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστος ηθοποιός - Η σπουδαία κινηματογραφική του καριέρα - Δείτε φωτογραφία

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια, σύμφωνα με το Associated Press.

«Ενώ ο κόσμος γνώριζε τον Τομ μέσα από την αξιοσημείωτη καριέρα του στην υποκριτική, εμείς τον γνωρίζαμε για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία, τη γενναιοδωρία του και την αγάπη που έφερε στις ζωές μας», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τομ Σκέριτ γεννήθηκε το 1933 στο Ντιτρόιτ. Πριν ακολουθήσει την υποκριτική, υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και στη συνέχεια φοίτησε στο Henry Ford College, στο Wayne State University και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA). Τελικά εγκατέλειψε τις σπουδές του, για να αφοσιωθεί στην υποκριτική.

Στη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του συμμετείχε σε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ. Στο «MAS*H» του Ρόμπερτ Όλτμαν υποδύθηκε τον Ντιουκ Φόρεστ, ενώ στο «Alien» του Ρίντλεϊ Σκοτ ενσάρκωσε τον κυβερνήτη του διαστημοπλοίου Νοστρόμο, Ντάλας. Στο «Top Gun» εμφανίστηκε ως Βάιπερ, ο έμπειρος εκπαιδευτής πιλότων.

Στους χαρακτηριστικούς ρόλους του περιλαμβάνονται επίσης ο υπομονετικός σύζυγος του χαρακτήρα της Σίρλεϊ ΜακΛέιν στην ταινία «Κρίσιμη Καμπή», ο σύζυγος της Σάλι Φιλντ στις «Ανθισμένες Μανόλιες» και ένας καιροσκόπος που επιχειρεί να εμποδίσει την προσπάθεια της Τζόντι Φόστερ να επικοινωνήσει με εξωγήινη ζωή στην «Επαφή».

Ο Σκέριτ υπήρξε δύο φορές υποψήφιος για βραβείο Emmy, αμφότερες για την ερμηνεία του στη δραματική σειρά «Picket Fences». Το 1993 κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά.

Παρά την επιτυχία του στον κινηματογράφο, ο ίδιος αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη εκτίμηση τη δυνατότητα να κινείται ανάμεσα στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. «Κάποτε ένας συγγραφέας με περιέγραψε ως ηθοποιό χαρακτήρων παγιδευμένο στο σώμα ενός πρωταγωνιστή και πάντα μου άρεσε αυτό. Είναι ένα ωραίο κομπλιμέντο. Κατάφερα να ισορροπήσω ανάμεσα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο» είχε δηλώσει το 1997 στην εφημερίδα Seattle Post-Intelligencer.

Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε επίσης σημαντική παρουσία στο θέατρο. Το 2004 ανέλαβε τον ρόλο του αφηγητή στο έργο «Our Town», στο Intiman Theatre του Σιάτλ, ενώ το 2013 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με τη θεατρική διασκευή του δικαστικού θρίλερ «A Time to Kill» του Τζον Γκρίσαμ.

Protothema.gr