Εντοπίστηκαν κλοπιμαία από τη γκανγκστερική ληστεία στη Λεμεσό - Νέα σύλληψη 24χρονου

Συγκεκριμένα, έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στο ΤΑΕ Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από μέλη του ΤΑΕ και της ΟΠΕ Λεμεσού, κατά την οποία εντοπίστηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά που συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση ληστείας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 24χρονου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για αδικήματα συνωμοσίας και κλεπταποδοχής.

Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, προκειμένου να εξεταστεί αίτημα προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν προηγηθεί έξι συλλήψεις, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν ακόμη τρία πρόσωπα.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.