Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα μετά από τροχαίο και σκοτώθηκε

Σύμφωνα με το pameevro.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξαν αναφορές για τραγική κατάληξη και απώλεια ζωής νεαρής κοπέλας.

Οι αρμόδιες αρχές που ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ειδοποιήθηκαν από διερχόμενο οδηγό.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο της.

ΠΗΓΗ: Cnn.gr