VIDEO - Από την Ελλάδα στην Κύπρο το νήμα της έρευνας για το σκάνδαλο στο μπάσκετ - Στο μικροσκόπιο ημιτελικός στην Πάφο

Πρόκειται για ημιτελικό σχολικού πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας στην Πάφο, μεταξύ δύο ελληνικών σχολικών ομάδων, μίας από την Πάτρα και μίας από τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση φέρεται να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελιών για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, το στοιχείο που προκάλεσε ερωτήματα αφορά την εξέλιξη του αγώνα και τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ελεύθερων βολών που καταλογίστηκαν υπέρ της ομάδας της Πάτρας στα τελευταία λεπτά.

Όπως μετέδωσαν ελληνικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 12 λεπτά πριν από τη λήξη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης φέρεται να προηγούνταν με 58-45. Στη συνέχεια, η αναμέτρηση πήρε διαφορετική τροπή, με την ομάδα της Πάτρας να κερδίζει συνολικά 52 ελεύθερες βολές, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.

Το τελικό αποτέλεσμα φέρεται να ήταν 64-60 υπέρ της ομάδας της Πάτρας, με την εξέλιξη των τελευταίων λεπτών να αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα δεδομένα αυτά, εφόσον επιβεβαιωθούν από τα επίσημα φύλλα αγώνα και το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αξιολόγηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διεξήχθη η αναμέτρηση.

Ωστόσο, ο αριθμός των ελεύθερων βολών ή μια ασυνήθιστη αγωνιστική εξέλιξη δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ότι υπήρξε χειραγώγηση. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που καλούνται να διαλευκάνουν οι αρμόδιες Αρχές.

Η σύνδεση με τον Προμηθέα Πατρών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά ότι στην ομάδα της Πάτρας συμμετείχαν νεαροί αθλητές που συνδέονται με τον Προμηθέα Πατρών, έναν από τους γνωστούς συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Προμηθέας συνδέεται διοικητικά με τον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2026, ο Λιόλιος και ακόμη πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελλόμενη δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων. Οι πληροφορίες για τον σχολικό αγώνα της Πάφου εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.

Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά αθλητών που συνδέονται με έναν σύλλογο δεν τεκμηριώνει από μόνη της οποιαδήποτε εμπλοκή του συλλόγου ή της διοίκησής του σε παράνομες πράξεις. Για να εξαχθούν τέτοια συμπεράσματα απαιτούνται συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Περίπου 50 αγώνες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Η αναμέτρηση στην Πάφο φέρεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά περίπου 50 αγώνες μπάσκετ, με χρονικό ορίζοντα από το 2016 έως το 2026.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η υπόθεση περιλαμβάνει αγώνες διαφορετικών κατηγοριών, από σχολικές και νεανικές διοργανώσεις μέχρι το κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Στο υλικό που φέρεται να εξετάζεται περιλαμβάνονται μαρτυρίες, καταγγελίες και μηνύματα.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν, επίσης, ότι κατά τις έρευνες εντοπίστηκε χρηματικό ποσό περίπου 820.000 ευρώ σε κατοικία διαιτητή. Το εύρημα αυτό παρουσιάζεται ως μέρος της συνολικής διερεύνησης και όχι ως αυτοτελής απόδειξη για την εμπλοκή οποιουδήποτε προσώπου σε συγκεκριμένο αγώνα.