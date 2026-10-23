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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα πρόσωπα που υπέγραψαν την υποψηφιότητα Αβέρωφ - Εντυπωσιάζουν τα ονόματα

 23.10.2026 - 08:40
Αυτά είναι τα πρόσωπα που υπέγραψαν την υποψηφιότητα Αβέρωφ - Εντυπωσιάζουν τα ονόματα

Την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου στηρίζουν με την υπογραφή τους 17 αξιωματούχοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, ανάμεσά τους η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, μέλη της ηγεσίας και βουλευτές. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, οι 17 αξιωματούχοι υπέγραψαν το έντυπο υποστήριξης της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου, ενόψει των εσωκομματικών διαδικασιών του ΔΗΣΥ.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι ευρωβουλευτές Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλας, καθώς και βουλευτές του κόμματος από διάφορες επαρχίες.

Αναλυτικά, οι 17 αξιωματούχοι που υπέγραψαν είναι:

  1. Αννίτα Δημητρίου – Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΔΗΣΥ

  2. Ευθύμιος Δίπλαρος – Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΗΣΥ

  3. Γιάννης Καρούσος – Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ

  4. Γιώργος Κάρουλλας – Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ και Βουλευτής Αμμοχώστου

  5. Σάβια Ορφανίδου – Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ και Βουλευτής Λευκωσίας

  6. Λουκάς Φουρλάς – Ευρωβουλευτής

  7. Μιχάλης Χατζηπαντέλας – Ευρωβουλευτής

  8. Δημήτρης Δημητρίου – Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΣΥ

  9. Χαράλαμπος Πετρίδης – Βουλευτής Λευκωσίας

  10. Ανδρέας Κωνσταντίνου – Βουλευτής Λευκωσίας

  11. Δήμος Γεωργιάδης – Βουλευτής Κερύνειας

  12. Πρόδρομος Αλαμπρίτης – Βουλευτής Λάρνακας

  13. Νίκος Γεωργίου – Βουλευτής Αμμοχώστου

  14. Φωτεινή Τσιρίδου – Βουλευτής Λεμεσού

  15. Γιώργος Καραϊσκάκης – Βουλευτής Λεμεσού

  16. Μιχάλης Φελλάς – Βουλευτής Λεμεσού

  17. Χαράλαμπος Πάζαρος – Βουλευτής Πάφου

Η υπογραφή του εντύπου από τα συγκεκριμένα στελέχη καταγράφει τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου, στο πλαίσιο της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

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