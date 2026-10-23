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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεγεωνέλλα: Παραμένει το μυστήριο για το πώς μολύνθηκε το νεογνό - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

 23.10.2026 - 08:41
Λεγεωνέλλα: Παραμένει το μυστήριο για το πώς μολύνθηκε το νεογνό - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Χωρίς οριστική απάντηση παραμένουν οι αρμόδιες αρχές για την προέλευση της λεγεωνέλλας που προσέβαλε το νεογνό, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Παρά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εργαστηριακών ελέγχων, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν επιτρέπουν στους ειδικούς να προσδιορίσουν με βεβαιότητα από πού προήλθε το βακτήριο και πώς μεταδόθηκε στο βρέφος.

Aξίζει να αναφερθεί οτι, κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθούν πρόσθετες, πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, ώστε να υπάρξει ασφαλές συμπέρασμα.

Στο μικροσκόπιο το νερό της κλινικής και του σπιτιού

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα δείγματα νερού που έχουν συλλεχθεί τόσο από την ιδιωτική κλινική της Λευκωσίας όπου γεννήθηκε το παιδί όσο και από την κατοικία της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχουν προκαταρκτικά αποτελέσματα, χωρίς όμως να έχει προκύψει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται.

Παραμένει κλειστή η ιδιωτική κλινική

Το νοσηλευτήριο εξακολουθεί να βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι για την καταλληλότητα του συστήματος ύδρευσής του.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές δειγματοληψίες είχαν εντοπίσει παρουσία του βακτηρίου σε σημεία του δικτύου νερού της κλινικής. Ωστόσο, η ανίχνευση της λεγεωνέλλας δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι εκεί μολύνθηκε το νεογνό.

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του βρέφους

Το νεογνό συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν έχει εντοπιστεί άλλο περιστατικό λεγεωνέλλωσης που να συνδέεται με το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, είτε σε νεογνό είτε σε ενήλικα.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις νέες εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μολύνθηκε το βρέφος.

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