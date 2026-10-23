VIDEO: Ξέσπασε συγγενής τυφλού ατόμου - «Θα καούν σαν λαμπάδες - Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να κάνουν κάτι;»

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο λεωφορείο παρουσιάζει επανειλημμένα μηχανικές βλάβες, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μένουν στον δρόμο, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η δυσλειτουργία της πόρτας, η οποία δεν ανοίγει κανονικά και απαιτεί παρέμβαση του οδηγού.

Ο κ. Πλάτωνος υποστήριξε ότι τα περιστατικά είναι συχνά, σημειώνοντας πως σχεδόν κάθε πέντε με έξι ημέρες προκύπτει κάποιο πρόβλημα με το όχημα. Παράλληλα, διερωτήθηκε πώς το λεωφορείο πέρασε τον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο και ποιος ενέκρινε την κυκλοφορία του.

Επικίνδυνο περιστατικό στον δρόμο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περιγραφή περιστατικού που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε την Τρίτη, όταν το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης.

Όπως ανέφερε, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να κατέβουν από το όχημα και να αλληλοβοηθηθούν, καθώς δεν υπήρχε συνοδός για να τους καθοδηγήσει και να διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνησή τους.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι η αδελφή του, η οποία είναι τυφλή και δεν μπορεί να ακούσει ή να μιλήσει, πίστεψε ότι είχε φτάσει στο σπίτι της και επιχείρησε να κινηθεί προς τον δρόμο. Σύμφωνα με την καταγγελία, άλλο άτομο που επέβαινε στο λεωφορείο προσπάθησε να την προειδοποιήσει για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

«Δεν υπάρχει συνοδός», ανέφερε, εκφράζοντας την αγωνία του για το ενδεχόμενο να συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως άλλο λεωφορείο και συνοδό»

Ο Ανδρέας Πλάτωνος ζήτησε την άμεση αντικατάσταση του λεωφορείου, αλλά και την παρουσία συνοδού κατά τη μεταφορά των επιβατών.

Όπως εξήγησε, οι ανάγκες των συγκεκριμένων ατόμων καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη ανθρώπου που θα μπορεί να τα καθοδηγεί και να τα βοηθά κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για δυσκολίες στην πρόσβαση στο όχημα, αναφέροντας ότι χρησιμοποιούνται αντικείμενα για να διευκολύνεται η κίνηση στα σκαλιά, ενώ διερωτήθηκε γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιβατών.

«Είναι τραγικά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε επειγόντως άλλο λεωφορείο και θέλουμε και συνοδό», τόνισε, προειδοποιώντας ότι η απουσία των αναγκαίων μέτρων μπορεί να θέσει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

Ευχαριστίες προς τη Σχολή Τυφλών και αιχμές για τους αρμόδιους

Παρά τις έντονες επικρίσεις του για τη διαχείριση της μεταφοράς, ο κ. Πλάτωνος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη διεύθυνση και το προσωπικό της Σχολής Τυφλών, αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελούν για τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία.

Την ίδια ώρα, άσκησε κριτική προς τους αρμόδιους φορείς, υποστηρίζοντας ότι οι επανειλημμένες εκκλήσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική λύση.

Όπως ανέφερε, όταν οι συγγενείς προσπαθούν να ζητήσουν βοήθεια, συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και παραπομπές από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς να αναλαμβάνεται ξεκάθαρα η ευθύνη.

«Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε;» διερωτήθηκε, περιγράφοντας την αγωνία των οικογενειών που δεν γνωρίζουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους