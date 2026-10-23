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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανυπόφορη και πάλι η κατάσταση με τα κουνούπια στην Κύπρο - «Έφααν μας!» - Δείτε φωτογραφία

 23.10.2026 - 08:50
Ανυπόφορη και πάλι η κατάσταση με τα κουνούπια στην Κύπρο - «Έφααν μας!» - Δείτε φωτογραφία

Αναστάτωση και ανησυχία προκαλεί ανάρτηση πολίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία από κουνούπι που εντόπισε, αναφέροντας ότι πρόκειται για κουνούπι τίγρης.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η πολίτης έγραψε χαρακτηριστικά: «Μόλις το σκότωσα!! Κουνούπια τίγρης… με ριγωτά πόδια, έφααν μας!!», εκφράζοντας την ενόχλησή της για τα τσιμπήματα.

Το κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) ξεχωρίζει από τις χαρακτηριστικές λευκές ρίγες στο σώμα και στα πόδια του. Το συγκεκριμένο είδος είναι γνωστό για τα ενοχλητικά τσιμπήματά του και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να μεταδώσει ορισμένους ιούς.

Η εμφάνισή του και η παρουσία του σε κατοικημένες περιοχές αποτελούν λόγο για αυξημένη προσοχή, με τους πολίτες να καλούνται να περιορίζουν τα στάσιμα νερά, όπου μπορούν να αναπτυχθούν προνύμφες κουνουπιών.

 

 

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