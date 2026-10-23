Βαρύ πένθος στη Λευκωσία: Πέθανε ο Σιακόλας - Η παράκληση της οικογένειας

Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη
Πίσω από τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διαμορφώνεται ήδη η μάχη του 2028.
Ο εκλιπών καταγόταν από το Πραστειό Μόρφου και απεβίωσε στις 22 Οκτωβρίου 2026.
Σύμφωνα με την αγγελία θανάτου που δημοσιοποίησε η οικογένεια, η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Δομέτιο.
Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο Αγίου Δομετίου.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εισφορές για την οικονομική της ενίσχυση.
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