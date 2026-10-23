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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαρύ πένθος στη Λευκωσία: Πέθανε ο Σιακόλας - Η παράκληση της οικογένειας

 23.10.2026 - 09:13
Βαρύ πένθος στη Λευκωσία: Πέθανε ο Σιακόλας - Η παράκληση της οικογένειας

Το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο Σιάκολα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, θα πουν σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, συγγενείς και αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο εκλιπών καταγόταν από το Πραστειό Μόρφου και απεβίωσε στις 22 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την αγγελία θανάτου που δημοσιοποίησε η οικογένεια, η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Δομέτιο.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο Αγίου Δομετίου.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εισφορές για την οικονομική της ενίσχυση.

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