Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη
Πίσω από τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διαμορφώνεται ήδη η μάχη του 2028.
Η ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, στην Τάλα.
Η οικογένεια του εκλιπόντος καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.
Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές υπέρ της Φιλοπτώχου και της Εκκλησίας.
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