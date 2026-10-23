Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, στην Τάλα.

Η οικογένεια του εκλιπόντος καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές υπέρ της Φιλοπτώχου και της Εκκλησίας.