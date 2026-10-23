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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 23.10.2026 - 09:16
Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026, θα τελεστεί στην Τάλα της Πάφου η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Μαυρομμάτη.

Η ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, στην Τάλα.

Η οικογένεια του εκλιπόντος καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές υπέρ της Φιλοπτώχου και της Εκκλησίας.

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